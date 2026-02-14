Tanti, el refugio natural a 60 kilómetros de Córdoba que enamora a los turistas

Desde Tanti, a poco más de sesenta kilómetros de la ciudad de Córdoba, el paisaje serrano vuelve a confirmar por qué la localidad es uno de los puntos turísticos más buscados del Valle de Punilla. Casas bajas, calles prolijas, silencio y naturaleza marcan el pulso de un pueblo que combina tranquilidad con atractivos naturales de gran impacto visual.

Uno de los principales recorridos lleva a una zona de arroyos y cascadas, donde el sonido del agua y la abundante sombra acompañan la caminata. Tras atravesar senderos de fácil acceso entre piedras y vegetación autóctona, los visitantes se encuentran con un gran piletón natural y, unos metros más adelante, con una cascada de aproximadamente diez a once metros de altura.

En el lugar se construyó un puente peatonal que permite cruzar de lado a lado, con la caída de agua en el centro del recorrido. Además, un mirador ofrece una vista frontal privilegiada de la cascada, ideal para fotografías y videos, mientras que un sendero superior permite observar el nacimiento del arroyo y el recorrido del agua hasta el piletón principal.

La afluencia turística es constante. Familias, parejas y viajeros de distintos puntos del país y del exterior recorren el circuito. Entre ellos, visitantes de Brasil y de zonas cercanas a la frontera con Uruguay destacaron la belleza del lugar y lo recomendaron como destino.

Con infraestructura sencilla pero segura, paisajes cuidados y un entorno natural que invita al descanso, Tanti es una opción destacada para quienes buscan naturaleza, agua y calma en plena temporada turística cordobesa.

Fuente: https://www.cadena3.com/