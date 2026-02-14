Más de cien murgas le dan vida al carnaval porteño

“Las autoridades creen que no es redituable, aunque les da trabajo a muchísimas personas, desde el que vende las telas para los trajes hasta el que atiende la parrilla con los choris. Para el gobierno de la Ciudad, el carnaval porteño es sólo un corte de calles”, dice Carla, de la murga Los pitucos, de Villa del Parque y Villa Devoto.

Desde el domingo último, distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires celebran el carnaval, una de las fiestas populares más tradicionales con acceso libre y gratuito. Se trata de la edición número ciento cincuenta y ocho en la que intervienen más de cien murgas, que se preparan durante todo el año para el disfrute de los vecinos.

Son veinticinco corsos que visten de alegría y color las calles, plazas, clubes, polideportivos y anfiteatros con la participación de máscaras, mascaritas y disfraces. Los artistas son actores y bailarines callejeros de todas las edades y rangos sociales, en una convocatoria que aglutina a una masa variada de personas, que se entretiene, goza y aplaude.

Con sus desfiles al son del bombo con platillo, banderas, estandartes y trajes coloridos, las comparsas entonan canciones de resistencia inundando los espacios públicos con su mística especial.” Esta actividad promueve la comunión colectiva, la cultura, que el vecino salga a la vereda y comparta con otros vecinos “.

Los Pitucos se conformó el 1998 y durante el año realizan distintas actividades en torno a los derechos humanos y al intercambio con el barrio. Son parte del Frente Murguero, que organiza el bloque murguero para la marcha del 24 de marzo. Desde hace quince años, además, participan de la marcha del apagón de Ledesma, que se realiza en julio.

“Nos encontramos desde hace un tiempo trabajando en grupos para que el carnaval porteño siga creciendo, llevamos adelante mesas de trabajo de donde salen propuestas al poder ejecutivo, por ejemplo, la modificación en el sistema de evaluación que llevaba más de 20 años y era totalmente obsoleta. Las murgas nos reunimos en asambleas, donde siempre debatimos y votamos cada una de las decisiones que se toman”, cuenta Silvia Coca de la agrupación Sueño Murguero.

La post-pandemia

La falta de promoción es histórica por parte del gobierno y con los delegados “dialogamos para revertir el fenómeno. Veníamos en la post pandemia de un descenso muy importante: en 2024 tuvimos solo 15 corsos, en 2025, 21, y este año, 24”.

Sueño Murguero se formó en el año 2009, en Villa Soldati. Además de los ensayos, “realizamos talleres rotativos dónde les enseñamos a los participantes a decorar los sombreros y los apliques, y arreglar sus instrumentos. Está es una manera de que chicos y chicas estén contenidos y no en la calle”.

“Participamos en los barrios, estamos en los festivales sin cobrar dinero, porque creemos que así se construye una sociedad solidaria. En las murgas convergen todo tipo de ideologías, no se hace distinción de nada. Porque el corso y la murga son lugares de encuentro, son lugares que nos dan felicidad”.

Desde las 18.30, los sábados, domingos y feriados de febrero familias, jóvenes, niños y niñas se convierten en grandes protagonistas de la fiesta colectiva, desplegando su brillo y su magia a través del baile y el canto. ”Las murgas son un lugar de inclusión, amén de que las elegimos como lugar de militancia apartidaria, creemos en su posibilidad de transformación social. Resistimos con alegría sin banderas políticas”.

“Hay sectores del gobierno, dentro del área de Cultura, que se han sentado a una mesa de diálogo, aunque con los tiempos acotados. Entienden la relevancia del festejo, que es patrimonio cultural y el único feriado propio de un ministerio. Trabajamos de manera consensuada y sacamos un texto común. El resultado fue positivo para el carnaval: volvemos a tener más de veinte corsos en la capital, después de la pandemia, es impresionante. Avenida de Mayo vuelve a ser el evento central este año”, aporta Felipe Fiscina, de la murga Los arlequines de la R, de Belgrano, donde su esposa dirige, su hijo, su hija, su sobrina y su sobrino tocan el bombo, la mamá se disfraza de pirata y la hermana lleva un cartel.

“Para otros sectores oficiales, alguien que vive en la calle la está ensuciando, el que trabaja es reducido a la palabra mantero. Vemos a la policía incautando un sillón que alguien está vendiendo en la vereda. Se quita la esencia humana, avanzan sobre lo popular. Jorge Macri habla del control y la limpieza. El carnaval está asociado a las Pascuas, son los cuarenta días antes de la resurrección, tal como se lo apropió la religión. El año pasado cayó en marzo y tuvimos doce días. Este año, el calendario marcó que caía en febrero. Decir que hay menos noches es tratar al otro de ignorante, es ridículo”, define Fiscina. “No vemos al GCBA como un enemigo, pero hay gente a la que le jode ver feliz a los otros”.

Crecimiento

Este año hay más corsos en las calles que en las plazas y más noches de festejo. Serán en total ciento treinta y cinco eventos en los diez días que suma el carnaval, lo que implica un crecimiento respecto de 2025, por el empuje de los corseros y las murgas. En un estudio propio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires surgió que el año pasado asistieron aproximadamente un millón de personas, sobre una población de tres millones.

Una situación particular afloró tras el fallido intento de querer instalar en redes sociales una rivalidad inexistente entre “murgas y vecinos”, desconociendo “ridículamente el hecho de que somos vecinos y vecinas de la misma ciudad. Son fundamentales los lazos que se tienden como fuente identitaria entre las agrupaciones de carnaval, desde sus integrantes, su historia y su articulación pacífica con escuelas, clubes, centros de jubilados, entre otros espacios), haciendo que las más de cien murgas se arraiguen a la pertenencia barrial, cultural y social en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la realidad que se vive. El espacio del carnaval siempre ha sido el de un diálogo activo y fructífero, antes, durante y después de la clásica fiesta de espuma, gastronomía y el sonido de las bandas musicales”.

