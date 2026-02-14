Científicos chinos prometen superar a Neuralink inspirándose en la papiroflexia

Científicos de la Academia de Ciencias de China han desarrollado aparatos inspirados en el arte japonés del kirigami -corte y plegado de papel para crear diseños 3D- que podrían superar las limitaciones de compañías como Neuralink, de Elon Musk, en la rama de los implantes cerebrales, informa este viernes SCMP.

Los expertos han desarrollado una especie de microelectrodos flexibles, que resuelven los problemas ocasionados por implantes rígidos o poco adaptables.

De acuerdo con su investigación, los implantes rígidos tienden a moverse, retraerse o perder contacto con las neuronas debido al pulso natural del cerebro, la respiración o el crecimiento tisular. Esto se traduce en serios contratiempos: caída drástica en la calidad de las señales, necesidad de recalibraciones constantes, inflamación crónica y, en casos extremos, fallos prematuros del dispositivo. El diseño chino eliminaría o minimizaría ese fallo mecánico.

«El desarrollo de interfaces cerebro-computadora requiere matrices de microelectrodos implantables que puedan interactuar con numerosas neuronas en grandes escalas espaciales y temporales», explicaron los investigadores. El objetivo final es obtener lecturas neuronales fiables a largo plazo para aplicaciones reales: control de prótesis, restauración de movimiento en parálisis, tratamiento de enfermedades neurológicas y comunicación directa cerebro-máquina.

Este avance apunta a implantes que duren años sin degradación significativa de rendimiento, un paso crítico hacia interfaces cerebro-computadora clínicamente viables y seguras para los humanos.

