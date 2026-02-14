Una candidata creada con IA quiere ser diputada indígena en Colombia

Las próximas elecciones legislativas de Colombia, previstas para el próximo 8 de marzo, tendrán entre sus candidatos a una aspirante creada por inteligencia artificial (IA) que quiere su escaño como representante de los pueblos indígenas.

Su nombre es «Gaitana» y se presenta como postulante independiente. En sus redes sociales, la aspirante se define como «ambientalista» y «animalista» y promete que, en caso de resultar electa, tomará todas sus decisiones mediante las votaciones virtuales de la ciudadanía.

En entrevista con AFP, citada por varios medios, un funcionario de la Registraduría -entidad que organiza las elecciones- precisó que se trata en realidad de un candidato que hace campaña a través de la figura digital feminizada. En la boleta, aparecerá con la etiqueta de «IA» para las circunscripciones indígenas, que son exclusivos para estas comunidades.

«Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones», dijo la peculiar ‘candidata’ al ser entrevistada por medios locales. Supuestamente, las personas detrás de la iniciativa son «jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial», procedentes «de varias etnias».

La «candidata», que habla con el acento de una persona que no habla español como idioma nativo y tiene más rasgos asiáticos que indígenas, alega que «la representación visual no define la esencia del proyecto». «Lo importante es que este movimiento busca devolver el poder de decisión a la comunidad, sin importar la apariencia», insistió ante las preguntas de los periodistas.

Propuestas

Entre las propuestas que propone llevar al Congreso está un plan de soberanía digital comunitaria, que pretende el desarrollo de tecnología en banca, IA y «sistemas estratégicos», aunque sin especificar de qué manera lo hará.

El ingeniero Carlos Redondo, que es parte del espacio político y se identifica como parte del pueblo Zenú, aseguró que las posiciones de ‘Gaitana’ son el resultado de las discusiones surgidas entre unos 10.000 usuarios del chatbot de su página web.

