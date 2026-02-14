Se profundizala crisis textil: Hilado SA, de «Teddy» Karagozian, pidió el concurso preventivo

La crisis del sector textil, producto de la apertura importadora que puso en práctica el gobierno nacional para bajar los precios de la indumentaria en Argentina, está a punto de cobrarse una nueva víctima: la empresa Hilado SA, propiedad de TN Platex, uno de los grupos textiles más importantes del país, liderado por Teodoro “Teddy” Karagozian- presentó un pedido de concurso preventivo de acreedores.

Fue la propia empresa la que, mediante un comunicado, informó su decisión. “Ante el contexto económico actual, Hilado SA ha solicitado la apertura de su concurso preventivo, con el objetivo de afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”, expresó la firma.

Consultadas sobre el monto de la deuda que originó el pedido de concurso preventivo, fuentes de la empresa respondieron que no pueden informar la cifra por la cual piden el concurso, “porque primero debe expedirse el juzgado en el que recaiga el pedido”.

Entre sus argumentos, la compañía destacó: “Durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″.

Además, en su comunicado afirmó que esta presión simultánea redujo drásticamente el nivel de actividad y la rentabilidad del sector, llevando incluso a algunos operadores del sector a comercializar productos por debajo de sus costos de producción.

Según remarcó la empresa, llegó a esta situación luego de agotar sus intentos por evitarla. “A pesar de haber implementado medidas para reducir costos, mejorar la productividad, sostener el empleo, invertir en tecnología y diversificar mercados, el deterioro del nivel de actividad del sector aceleró un proceso de reestructuración que la compañía ya venía llevando adelante de manera ordenada”, indicó.

El concurso preventivo de acreedores es un procedimiento judicial que se solicita antes de llegar a la quiebra. En este proceso, lo que se busca es que el deudor insolvente llegue a un acuerdo con los acreedores (reestructurar la deuda, aplazar plazos de pago o reducirlos), para poder continuar con la actividad y evitar la liquidación de los bienes.

El grupo TN Platex, al que pertenece Hilado SA, fue fundado y es actualmente presidido por Teodoro “Teddy” Karagozian, un hombre que formó parte del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, pero que fue expulsado de ese grupo en julio de 2024. Justamente, su salida en ese momento se produjo a raíz de sus críticas públicas al plan económico del Gobierno.

Fuente: https://dib.com.ar/