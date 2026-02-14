La Muni en tu Barrio estuvo en el Alcira de la Peña de Chacabuco

Este viernes, se realizó una nueva jornada del programa “La Muni en tu Barrio”, en el barrio Alcira de la Peña de Chacabuco.

En ese marco, las máquinas del Corralón Municipal realizaron trabajos de mejorado en las calles en inmediaciones de la plazoleta, mejorando la transitabilidad y las condiciones del sector.

Asimismo, durante la jornada, todas las áreas municipales estuvieron presentes atendiendo consultas y brindando asesoramiento sobre distintos trámites. El área de Salud efectuó controles de glucemia y toma de presión arterial a los vecinos que así lo solicitaron, tareas que también fueron acompañadas por la Cruz Roja.

Por su parte, la Dra. Karina Geloso -a cargo del área de Gestión Territorial y Capacitaciones- destacó que estas jornadas se realizarán el primer viernes de cada mes en distintos barrios de la ciudad. Además, remarcó la importante concurrencia de vecinos que se acercaron con diversas inquietudes.

En tanto, el jefe comunal, Darío Golía, señaló que “como lo venimos haciendo desde hace años, salimos a los barrios a buscar la información de primera mano sobre lo que sucede en cada lugar, porque es el vecino quien nos brinda el mejor panorama de lo que necesita y lo que le gustaría proyectar para su barrio”. Asimismo, aseguró que continuarán visitando a los vecinos y manteniendo el diálogo directo con la comunidad.