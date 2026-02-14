«Este Gobierno vino a declararle la guerra a la clase trabajadora»

Daniel Yofra, el secretario General de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), dejó su posición respecto de cómo debe plantearse el sindicalismo de cara al tratamiento de la Reforma Laboral, ahora en la Cámara de Diputados.

«Tenemos que seguir el plan de lucha del Frente Sindical con Abel Furlán como líder y tenemos que seguir con las manifestaciones, con la huelga, con las herramientas que tenemos», explicó Yofra en declaraciones a El Destape Radio.

El aceitero planteó que desde ese espacio se va a seguir en la calle: «Yo creo que vamos a definir una huelga con movilización como hubo este miércoles del Frente Sindical. Anhelamos desde hace mucho tiempo que la CGT convoque una huelga. Creemos que la huelga es una herramienta fundamental para enfrentar a los patrones y al gobierno pro patronal».

Cuando lo consultaron respecto de la CGT, Yocra entendió que «los que tienen que tomar la decisión piensan que no es necesario hacer una huelga».

Y le dejó un mensaje a la dirigencia gremial: «Los tiempos de los dirigentes sindicales a veces no son los tiempos de los trabajadores. Los trabajadores hoy tienen necesidad de resolver si pueden comer las cuatro comidas, si pueden pagar el alquiler, si pueden pagar la educación de sus hijos».

Y dejó una definición: «Nos vinieron a declarar la guerra a la clase trabajadora y a cambiar el contrato social. La herramienta para defender a los trabajadores es la huelga».

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/