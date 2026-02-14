Nuevamente Rojas se viste de Tradición

La tradicional fiesta de la ciudad vecina se llevará a cabo este sábado, en la Avenida 25 de Mayo y la explanada de la UNNOBA, a partir de las 18:00.

La Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de Cultura y el reconocido animador Alejandro Barelli están al frente de la organización de un evento que ofrece actividades en el centro de la ciudad y también en la explanada de la UNNOBA, en la intersección de Avenida 25 de Mayo y Avenida Tormey.

– A las 18:00 será la apertura de Sabores de Rojas, con puestos de los gastronómicos

locales, emprendedores y artesanos.

-A las 20:00, comenzará el desfile de los centros tradicionalistas locales y de toda la zona, que se extenderá por toda la Avenida 25 de

Mayo, desde la UNNOBA hasta el cruce con calle Avellaneda.

-A las 22:30 en el escenario montado en la UNNOBA, sonará el chamamé de Omar Beltrán y sus amigos, el folklore de Pura Cepa y el baile a cargo de La Aditiva.

Fuente: El Nuevo Diario Rojense