Tránsito: La Policía de Chacabuco secuestró 14 motocicletas, clausuró un taller y aprehendió a dos personas

La Estación de Policía Comunal Chacabuco llevó adelante un operativo cuya causa se inició en noviembre de 2025, con intervención de la UFI Nro. 11, a cargo del Dr. Pablo Vespasiano. A partir de tareas investigativas realizadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró individualizar a varios jóvenes que, utilizando motos de distintas cilindradas, realizaban maniobras sinuosas en la vía pública, poniendo en riesgo a peatones y conductores.

Además, muchas de las motocicletas presentaban caños de escape adulterados, generando ruidos molestos. Mediante el análisis de imágenes obtenidas por cámaras del Centro de Monitoreo, se estableció que los implicados habrían incurrido en el delito tipificado en el artículo 193 bis del Código Penal (relacionado con pruebas ilegales de velocidad o “picadas”).

Con las pruebas reunidas, se solicitaron órdenes de allanamiento, que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro. 1. Los procedimientos se realizaron en al menos 13 domicilios, con la participación de la totalidad del personal de la Estación Comunal y sus subdependencias, contando además con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Chacabuco.

Como resultado del operativo se logró el secuestro de 14 rodados; la clausura de un taller que funcionaba sin habilitación municipal; el secuestro de un motor con numeración suprimida; el hallazgo de moto partes; el secuestro de una motocicleta cuyos números de motor y chasis no coincidían; y la aprehensión de dos masculinos mayores de edad.

Desde la dependencia policial aclararon que no todas las motos secuestradas estaban vinculadas directamente a las “picadas”, sino que algunas fueron incautadas a fin de establecer su procedencia. Los aprehendidos permanecerán alojados en los calabozos locales y prestarán declaración indagatoria en sede judicial.