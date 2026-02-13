TC: Comienza la temporada con la participació de los representantes de Chacabuco

Este fin de semana comienza una nueva temporada del Turismo Carretera. La categoría más antigua del mundo va a profundizar su renovación con la incorporación de dos nuevas marcas, además de ajustes técnicos para mejorar el espectáculo y una reconfiguración en la estructura de algunos de los equipos.

La cita es en El Calafate; allí, a partir de este sábado, cuando empiecen las pruebas y la clasificación, estará presente Elio Craparo, con el Ford Mustang de su nuevo equipo, el Moriatis Competición, además de los tres Torino que se preparan en Chacabuco.

El cambio más impactante es visual, pero además será histórico: a la par de los modelos de Nueva Generación se suman los Mercedes-Benz y BMW, alcanzando un total de siete marcas en la categoría. En lo técnico, la ACTC además modificó la aerodinámica, quitando entre 80 y 100 kilos de carga aproximadamente, y también hay novedades en la normativa de los motores, con el objetivo de equiparar la performance y reducir los problemas y las roturas que suelen tener.

En cuanto al sistema de lastres, durante la etapa regular, que será de 10 fechas, el sistema de carga de kilos se mantiene igual al que venían usando el año anterior, pero con una variación: el piloto que logre su primera victoria va a cargar 25 kilos (antes eran 20). Si repite el triunfo, sumará 10 kilos más, y en el caso de una tercera victoria va a agregar 5 kilos extras, llegando al tope de 40 kilos.

Sin embargo, la gran novedad reglamentaria se va a aplicar en la Copa de Oro: en el comienzo del mini torneo, y según la normativa, todos los pilotos que hayan ganado mantendrán únicamente los 25 kilos correspondientes a la primera victoria. Además, teniendo en cuenta que hay equipos que son multitudinarios, va a cambiar la logística en boxes. Por ejemplo, el equipo Pradecon Racing se establece como la nueva referencia en infraestructura y además en capacidad operativa, poniendo seis unidades en pista bajo una misma estructura técnica. Este despliegue establece un nuevo parámetro en el TC, superando a estructuras que van a contar con cuatro autos para atender cada uno. La tendencia indica que los equipos grandes concentrarán cada vez más poder de fuego y la representación por marcas.

Recordemos que hay 56 autos anotados para El Calafate: 17 Ford Mustang, 14 Chevrolet Camaro, 10 Toyota Camry, 6 Dodge Challenger, 5 Torino (3 de ellos del Trotta Racing de Chacabuco), 2 Mercedes Benz, y 2 BMW0

Por su parte, habrá 11 pilotos debutantes en la Máxima.Turismo

Informe: Javier Galante