En ciencia y tecnología se destruyeron casi seis mil puestos de trabajo en dos años

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, el empleo en el sector de ciencia y tecnología experimenta una fuerte retracción producto del ajuste libertario: entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025, se perdieron 5.750 puestos de trabajo científico en el sistema público. Se trata de una pérdida de 7,5 científicos por día, según el último informe de evolución de Empleo en ciencia que realizó el Grupo EPC-CIICTI.

En particular, el informe señala que 5.004 puestos de trabajo perdidos corresponden a organismos de ciencia y tecnología dependientes de la Administración Pública Nacional, mientras que 746 son puestos que se perdieron en empresas del Sistema Público Nacional. Con más detalle, el Grupo EPC-CIICTI explicó que “más del 40% de ese subtotal se dio en el ámbito del CONICET, mientras que se destaca la destrucción de empleo en el INTI, el INTA y otros organismos centrales para la ciencia nacional”.

Por su parte, en el ámbito de las empresas, se identificó “una significativa y continua caída en el empleo registrado en la operadora de las centrales nucleares NASA, así como también una acelerada reducción de personal en los últimos meses en FADEA y la declinación de plantas en ARSAT, Veng y Dioxitek”.

A su vez, en el informe se señala con particular atención la situación del CONICET. A lo largo de los últimos dos años, en el organismo se perdieron 1.306 becas y 782 puestos de investigadores de carrera. En total, se trata de 2.088 cargos menos que en diciembre de 2023.

El Grupo EPC-CIICTI aseguró que “este profundo ajuste sobre el sector se realiza en la creencia de que se encuentra ‘sobre-expandido’.

Sin embargo cualquier comparación internacional (por ejemplo referida a los datos OCDE) demuestra que el sistema científico argentino sufre por falta de escala, además de la consabida ausencia de inversión privada en actividades de I+D”.

En este marco, el informe explica que el sistema de ciencia argentino tiene 3 investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa, mientras que países con mayor nivel de desarrollo rondan el número de 10 investigadores en ese mismo conteo.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/