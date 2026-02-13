El intendente de Chacabuco recorrió el CIC y CAPS del barrio Alcira de la Peña

Darío Golía visitó este viernes el Centro Integral Comunitario (CIC) y Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Alcira de la Peña. Allí se están llevando a cabo tareas de pintura y remodelaciones para a una mejor atención a la comunidad.

“La proximidad al vecino, que tiene que ver con escuchar, atender, estar cerca; por lo que quiero felicitar a este CIC, al Centro de Salud, por todo el trabajo que se está realizando, con la cantidad de atenciones y actividades que se llevan adelante”, destacó Golía.

Por su parte, la Directora de Salud, Dra. Celeste Trotti, informó que “es uno de nuestros Centros de Salud en donde más pacientes se atienden, tanto en Clínica General como en Pediatría”.

El Subdirector de Salud, Daniel Gargaglione, brindó más detalles acerca de las refacciones y tareas de pintura en el Centro, así como también en los diferentes consultorios del lugar.

Además, se informó que en el día de la fecha comenzó a funcionar en el CIC un taller de Salud Mental para adolescentes, a cargo del Director de Salud Mental Comunitaria, Fernando Lescano. En la primera jornada, la participación se dio junto a los jóvenes del Programa Envión de la Sede Alcira de la Peña, a cargo de Érica Grobets.

También acompañaron al Intendente el Coordinador del CIC, Lucas Blaiotta; y la Supervisora del Hospital Municipal, Gladys Vargas.