Bragado: Se hará la 10ª edición de la Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua

Este tradicional festejo se celebrará el 7 y 8 de marzo, en la zona rural del distrito vecino. La Asociación de Tractores y Maquinaria Agrícola Antigua “Julio César Bracco”, entidad organizadora del evento, adelantó las actividades que se desarrollarán durante las dos jornadas.

La trilla tradicional será nuevamente el eje central: está prevista la cosecha de trigo, maíz y girasol con maquinaria antigua. El predio ofrecerá los espacios característicos que el público espera cada año: el fogón, el patio matero con mate cocido y las noches bajo carpa con espectáculos musicales. Como novedad, se ampliará la participación de vehículos antiguos camionetas, motos y autos con un sector especialmente preparado para clubes y asociaciones, integrando así el mundo del campo con el de las antigüedades mecánicas. Uno de los grandes atractivos será la puesta en marcha del tractor a vapor, una pieza muy valorada por los aficionados, que se suma a las demostraciones dinámicas de maquinaria agrícola histórica.

La cantina funcionará intensamente desde las 10 de la mañana del sábado hasta la noche, retomando el domingo hasta el mediodía. Además, este año se incorporarán propuestas gastronómicas especiales, como cocina al disco y nuevas opciones de parrilla, buscando sumar show y variedad a la experiencia.

En lo artístico, la grilla casi confirmada en su totalidad incluirá a Jóvenes Musiqueros, un reconocido grupo local y ballets que acompañan tradicionalmente la fiesta. La programación completa será anunciada oficialmente en los próximos días.

La entrada tendrá un valor simbólico de $2000 a partir de las 19 horas como derecho de espectáculo, mientras que todas las actividades vinculadas al campo, la trilla y las demostraciones de maquinaria continuarán siendo gratuitas, reafirmando el espíritu inclusivo del evento.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/