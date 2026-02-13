13 de febrero. Natalicio de Ricardo Güiraldes

Güiraldes nació en la ciudad de Buenos Aires, el 13 de febrero de 1886, cuando esta llevaba ya casi seis años como distrito federal de la Confederación Argentina. De todos modos, pasó los primeros años de su infancia en París, donde se instalaron sus padres Manuel Güiraldes —funcionario de carrera que fue intendente de Buenos Aires entre 1908 y 1910— y Dolores Goñi. Volvieron al país cuatro años después, y el joven Ricardo alternó su vida en la ciudad, haciendo viajes transatlánticos a capitales europeas o con largas temporadas en la estancia familiar La Porteña, hoy un Monumento Histórico Nacional ubicado en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Es allí que entró en contacto con los gauchos y escuchó con fascinación infantil los relatos que anticiparon su interés por la literatura gauchesca.

Se volvió un exponente renovador de este género —más de 50 años después de la publicación del Martín Fierro— con su conocido libro «Don Segundo Sombra». Publicado en 1926, introdujo a este tipo de narrativas la mirada del observador-narrador a través del joven personaje principal, que cuenta su contacto con uno de los últimos exponentes de este tipo de vida. Dejó inconclusa su obra «El Sendero», pero quedan otros libros como «Xaimaca» y «El Cencerro de cristal» que todavía fascinan a los lectores con su épica gauchesca.

Poco más de un año después de la publicación de su libro más reconocido, Güiraldes murió en Francia acompañado de su esposa Adelina del Carril, con quien se casó en 1913. Sus restos fueron repatriados y enterrados en Areco, la localidad bonaerense que más lo inspiró.