Temperatura ideal para dormir: un estudio sugiere 24°C para adultos mayores

Un reciente estudio de la Universidad Griffith reveló que mantener la temperatura del dormitorio a 24°C (75°F) durante la noche puede ser beneficioso para la salud de los adultos mayores. Esta investigación subrayó la importancia de la temperatura nocturna en la recuperación y el bienestar durante el sueño, especialmente en personas mayores de sesenta y cinco años.

El estudio, liderado por el Dr. Fergus O’Connor de la Escuela de Salud Aliada, Deporte y Trabajo Social de la Universidad Griffith, se centró en cómo las altas temperaturas nocturnas afectan el ritmo cardíaco y los niveles de estrés en los adultos mayores. Según el Dr. O’Connor, «mantener temperaturas nocturnas en 24°C disminuyó la probabilidad de experimentar respuestas de estrés elevadas durante el sueño».

Impacto del calor en el cuerpo

El Dr. O’Connor explicó que el calor aumenta la carga sobre el sistema cardiovascular. Cuando el cuerpo humano se expone a altas temperaturas, su respuesta fisiológica normal es aumentar la frecuencia cardíaca. «El corazón trabaja más para intentar circular la sangre hacia la superficie de la piel para enfriarse. Sin embargo, cuando el corazón trabaja más y por más tiempo, esto genera estrés y limita nuestra capacidad de recuperarnos de la exposición al calor del día anterior».

Monitoreo del sueño en condiciones reales

Los participantes del estudio utilizaron rastreadores de actividad física en su muñeca no dominante para registrar datos cardíacos durante el sueño. Al mismo tiempo, sensores de temperatura instalados en sus dormitorios midieron continuamente las condiciones nocturnas a lo largo del verano australiano. Los resultados proporcionaron la primera evidencia del mundo real que muestra cómo las temperaturas más altas en el dormitorio afectan directamente la frecuencia cardíaca y las respuestas de estrés durante el sueño.

Noches calurosas, cambio climático y riesgos para la salud

El Dr. O’Connor destacó la relevancia de los hallazgos en el contexto del cambio climático, que está aumentando la frecuencia de las noches calurosas. «El cambio climático puede contribuir independientemente a la morbilidad y mortalidad cardiovascular al afectar el sueño y la recuperación autónoma», indicó. Además, señaló un vacío importante en la orientación existente: «Mientras existen pautas para la temperatura máxima interior durante el día, 26°C, no hay recomendaciones equivalentes para las condiciones nocturnas».

El artículo de investigación, titulado «Efecto de la temperatura del dormitorio nocturno sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca en adultos mayores: un estudio observacional», fue publicado en BMC Medicine.

Fuente: https://www.cadena3.com/