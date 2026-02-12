Shakira en Copacabana: la colombiana dará un megashow gratuito en la playa

Tras una larga espera y numerosas especulaciones, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó que la cantante colombiana Shakira es la gran figura internacional del show gratuito que se realizará el 2 de mayo en la playa de Copacabana.

El mandatario brasilero realizó el anuncio en su cuenta de Instagram, donde compartió un video de la artista barranquillera con el hashtag “#Todomundonorio”, nombre con el que se bautizó el evento, despejando así todos los rumores sobre quién sería la estrella invitada.

Según adelantó el diario O’Globo, Shakira subirá al escenario a las 21:45 del sábado 2 de mayo, después de la actuación de una artista que todavía no fue confirmada. Además, el espectáculo se transmitirá por la señal de Globo.

En las redes sociales se barajaban varios nombres hace unas semanas. Los fans del megaevento opinaban que los sucesores de Madonna (2024) y Lady Gaga (2025) podían ser artistas de la talla de Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber, U2 e incluso AC/DC. La elección final, en tanto, alcanzó las expectativas que muchos tenían.

“Todo Mundo no Rio” es una iniciativa de la alcaldía de Río que busca consolidar a la ciudad como epicentro de grandes eventos musicales de acceso libre. Las ediciones anteriores convocaron a cientos de miles de turistas extranjeros a la urbe carioca, generando una suba en el consumo y un importante crecimiento económico en la región.

Con esta presentación en mayo se augura el regreso de la diva colombiana a Río tras haber inaugurado ahí su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran en febrero de 2025, cuando agotó el Estadio Nilton Santos. Ahora, la expectativa es aún mayor al tratarse de un evento masivo y gratuito al aire libre, con un operativo especial de seguridad y logística previsto para recibir a residentes y turistas.

El show de Shakira en Brasil tendrá lugar en un momento de gran popularidad para la música latina, tomando el caso reciente de Bad Bunny y su mega presentación en el Super Bowl de Estados Unidos.

Además, la semana pasada, la cantante de cuarenta y nueve años entró en el Libro Guinness de los Récords como la artista latina con la gira más taquillera de la historia. En Brasil particularmente actuó varias veces, y habla portugués con fluidez. La primera vez fue en 1997 (en la gira “Pies Descalzos”). Luego, en Rock in Rio en 2011, y en conciertos en 2018 y el año pasado.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/