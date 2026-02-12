Los cultivos de verano continúan su desarrollo con algunas dificultades hídricas

En lo que respecta a la soja, las lluvias de los últimos días se presentaron con marcada heterogeneidad, por lo que aún se requieren nuevos aportes, especialmente en el sur de Santa Fe y el Centro‑Este de Entre Ríos.

A nivel nacional, la condición hídrica Regular/Sequía aumentó en 3 %, mientras que la condición de cultivo Regular/Mala se incrementó en 6 %.

En tanto a la soja de primera, 57,8 % transita etapas de definición de rendimiento, con ambos núcleos aún condicionados y sujetos a la continuidad de las precipitaciones, mientras que, en el Norte de La Pampa, Oeste de Buenos Aires la humedad disponible sostiene el potencial,

En cuanto a la soja de segunda, el 38 % inició estadios reproductivos, la mayor parte sobre ambos núcleos que actualmente se encuentran bajo déficit hídrico, quedando a la espera de lluvias para evitar recortes sobre los rindes potenciales. Bajo este contexto sostenemos nuestra proyección de producción en 48,5 MTn, informó este jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

A su vez, la siembra de maíz con destino a grano comercial alcanzó el 100 % del área proyectada a nivel nacional,

dando por finalizada la ventana de implantación.

En paralelo, continúa la recolección de lotes de maíz temprano en el Centro-Norte de Santa Fe y el Núcleo Norte, con rendimientos promedio de setenta qq/Ha, mientras que en sectores de Entre Ríos se registran valores cercanos a sesenta y cuatro qq/Ha.

Por otro lado, los planteos tardíos continúan avanzando en su desarrollo, con el 68,5 % del área transitando su período crítico (VT-R1). Este avance ocurre en un contexto hídrico más restrictivo, con el 49,4 % del área relevada en condición Sequía/Regular, a la espera de precipitaciones que reviertan el escenario vigente.

En cuanto al girasol se alcanzó un progreso intersemanal de cosecha de 2 %, abarcando el 29,9 % del área apta y sosteniendo un adelanto respecto al promedio del último quinquenio de 13,7%.

El rinde promedio se sostiene en 22,7 qq/Ha, resultando en un volumen total recolectado a la fecha de más de 1,8 MTn. Debido a la ausencia de lluvias, fundamentalmente sobre el sur del área agrícola, el área bajo condición hídrica Regular/Seca aumenta 2,9 %, respecto a la semana anterior.

A la fecha, el 22,6 % del área en pie presenta condición de cultivo Regular/Mala, concentrado casi exclusivamente en el sur de Buenos Aires y La Pampa, donde actualmente entre un 40 y un 50 % del área se encuentra todavía entre floración y llenado de granos a la espera de precipitaciones que sostengan la actual proyección de producción de 6,2 MTn.

Por último, la siembra de sorgo granífero transita la etapa final de la ventana de implantación, alcanzando el 98,3 %, lo que representa un avance interquincenal de 11,5 p.p. A nivel nacional, la mayor parte del área se encuentra en floración, manteniendo una buena condición de cultivo. En el centro del área agrícola, los lotes más adelantados continúan avanzando en el llenado de granos, etapa para la cual será clave la ocurrencia de precipitaciones que permitan sostener el potencial del cultivo.

