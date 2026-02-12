El oficialismo logró el quórum y debate la baja de la edad de imputabilidad en Diputados

Gracias a los bloques aliados, el oficialismo logró el quórum en Diputados este jueves para debatir la baja de la edad de imputabilidad, con ciento veintinueve legisladores presentes.

Tras una primera victoria en el Congreso, con la media sanción de la Reforma Laboral, La Libertad Avanza confía en tener los votos para aprobar este segundo proyecto.

Para ello, tras algunas negociaciones y concesiones, cuenta el apoyo de la UCR, el PRO, el MID y bloques provinciales.

La iniciativa se trata de una reforma del régimen penal juvenil que pretende reducir la edad de imputabilidad de dieciséis a catorce años. Durante el debate en comisiones, el proyecto fue rechazado por la mayor parte de los técnicos y especialistas que expusieron ante los legisladores. Sin embargo, el oficialismo confía en tener un doble éxito y conseguir la media sanción de la baja de la edad de imputabilidad.

Impulsada desde el seno de Casa Rosada, especialmente por la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, la iniciativa plantea que ante un “delito de adulto, pena de adulto”.

En la previa a la sesión en Diputados, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, aseguró que “hoy aprobamos Ley Penal Juvenil”.

“Listos los leones para salir a la cancha. Hoy aprobamos Ley Penal Juvenil y acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”, escribió en su cuenta de X.

El dictamen de mayoría de baja de la edad de imputabilidad, impulsado por La Libertad Avanza, fija en catorce años la edad mínima para juzgar delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, con una pena máxima de hasta quince años.

Ante la polémica y la falta de acuerdos, el peronismo impulsó otro dictamen que mantienen el umbral en los doeciséis años y pone el acento en políticas de contención y justicia restaurativa. «Nuestro dictamen propone un régimen especializado, no punibilidad, justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales», explicó la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz.

Sin embargo, esa postura no es compartida por todo el peronismo. El Frente Renovador presentó otra propuesta propia que ubica el piso en los catorce años y anticipó que, pese a críticas al texto del oficialismo, acompañará esa modificación para sostener su «posición histórica».

Finalmente, el interbloque Unidos presentó un despacho propio que también propone fijar el límite en catorce años, con un régimen especializado y establecimientos dirigidos por civiles fuera del sistema penitenciario.

Se espera entonces que, en este caso, los legisladores voten a favor en la discusión general y luego plantear diferencias en la votación particular.

Fuente: https://www.diagonales.com/