Rojas: La provincia invertirá $90 millones en los caminos rurales del distrito

Según El Nuevo Diario Rojense, la noticia la confirmó Ramiro Baguear, presidente del Bloque de Concejales de Unión por la Patria, quien en las últimas horas estuvo recorriendo la zona rural junto a Jonathan Sánchez Sosa, Director Provincial de Infraestructura Rural y Arraigo, y el Secretario Vial de Rojas, Pablo Figueroa.

El edil manifestó que las inversiones que plantea el gobierno provincial estarán rondando los 90 millones de pesos. “Además ya fue licitada la reconstrucción del puente La Criolla, el cual se encuentra intransitable y complica el trabajo del sector en la zona“, expresó Baguear, quien confirmó que “en los caminos rurales se realizará una inversión de 39 millones de pesos, en la aplicación de un estabilizado químico, mientras que la reconstrucción del puente demandará una inversión de mas de 52 millones de pesos“.