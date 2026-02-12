Fútbol regional: Este domingo llega a su fin el Torneo Regional Federal Amateur

El campeonato que comenzara por el mes de octubre del año pasado, con 354 equipos de todo el país, y con la participación de 9 de julio y Argentino de la Liga Deportiva de Chacabuco, llega este fin de semana a su instancia definitiva. Las finales se van a jugar a partido único y en estadio neutral, y si hay empate habrá definición por penales.

Recordemos que ambos equipos de Chacabuco quedaron eliminados. Primero fue 9 de julio, en la fase de grupos, y luego Argentino, que logró pasar dos rondas más hasta que finalmente quedó eliminado por Colón de Chivilcoy.

El ascenso 1 se jugará en la cancha de Douglas Haig de Pergamino, el domingo a las 17:30, entre Ferrocarril Oeste de General Pico, de la Pampa, ganador de la Región Bonaerense Pampeana Sur, y Escobar Fútbol Club, equipo de Ingeniero Maschwitz, ganador de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

El ascenso 2 lo estarán jugando General Paz Junior, de la provincia de Córdoba, y Tucumán Central, en el estadio Malvinas Argentinaa de la liga de Catamarca, a las 18:00 del domingo.

El ascenso 3 lo van a jugar Fundación Amigos por el Deporte, más conocido por sigla de FADEP, que es un equipo mendocino de la localidad de Russell, contra La Amistad, equipo de la liga de Cipoletti, en el estadio Jorge Newbery, de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, el domingo a las 17:00.

El ascenso 4 lo van a dirimir Defensores, equipo chaqueño de Puerto Vilelas, contra Juventud Unida de Gualeguaychú, en el estadio del Club Atlético Mitre, en la provincia de Santiago del Estero, el domingo a las 18:00.

Los cuatro ganadores de estos partidos ascenderán al Torneo Federal A.

Informe: Javier Galante