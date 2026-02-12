El Kremlin revela la condición imprescindible para desbloquear WhatsApp

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reveló en declaraciones a TASS la condición para que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp* pueda volver a funcionar en el territorio ruso sin restricciones.

«Se trata de cumplir la ley. Si la corporación Meta* la cumple, entablará un diálogo con las autoridades rusas y entonces aparecerá la posibilidad de llegar a un acuerdo», explicó.

Asimismo, Peskov subrayó que Moscú no tiene intención de hacer ninguna concesión a una plataforma extranjera que ignore la legislación rusa.

«Sin embargo, si la corporación mantiene la misma postura intransigente y, diría yo, muestra una total falta de disposición a guiarse por la legislación rusa, entonces no habrá ninguna posibilidad», aseguró.

«Bloqueo completo»

El dominio de WhatsApp desapareció este miércoles de los servidores del Sistema Nacional de Nombres de Dominio (DNS) del regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor. Como consecuencia, los dispositivos de los usuarios dejaron de recibir las direcciones IP del servicio, lo que hace imposible su funcionamiento en el país, explicaron medios locales.

A finales de diciembre, desde Roskomnadzor subrayaron que WhatsApp «sigue violando la legislación rusa». El regulador denunció que la plataforma «se utiliza para organizar y llevar a cabo acciones terroristas en el territorio del país, para reclutar a sus ejecutores, así como para cometer estafas y otros delitos contra nuestros ciudadanos».

En agosto del año pasado, las autoridades rusas restringieron parcialmente las llamadas de WhatsApp. El Ministerio de Desarrollo Digital explicó entonces que se trataba de medidas de seguridad ante el aumento del fraude en línea.

En pasado noviembre, Roskomnadzor confirmó el bloqueo parcial de WhatsApp en el marco de la lucha contra la delincuencia.

Un mes después, denunció que Meta no hace lo suficiente para prevenir los delitos en su aplicación y advirtió a WhatsApp sobre un posible bloqueo total.

