Por la crisis de donantes de sangre, empiezan a postergar cirugías en Córdoba

La crisis de donantes de sangre en Argentina se profundiza y el sistema comienza a resentirse. Así lo advirtió el doctor Horacio Carrizo, director del Banco de Sangre de Córdoba (matrícula provincial 26.106), quien aseguró que el país cuenta con menos de la mitad de las donaciones necesarias para garantizar el abastecimiento.

«Hoy en el país hay menos de ochocientas mil donaciones cuando deberíamos estar por encima del un millón trescientos o un millón quinientos para la población que tenemos. Estamos en la mitad de eso», afirmó.

Carrizo explicó que el problema se arrastra desde hace dos décadas. Recordó que entre 2004 y 2005 se creó el Plan Nacional de Sangre con el objetivo de avanzar hacia un sistema basado en la donación voluntaria y habitual. «Hemos perdido 20 años en crear conciencia y cultura de donación en nuestros chicos y en los niveles escolares», señaló.

Según detalló, para que el país sea autosuficiente debería donar sangre entre el 3% y el 5% de la población cada año. Eso equivaldría a entre 1.300.000 y 2.000.000 de donaciones anuales. «No podemos seguir dependiendo de que el familiar o el conocido del paciente sea el responsable de que haya sangre en los bancos», sostuvo.

Cirugías postergadas y mayor demanda

El director del Banco de Sangre alertó que la falta de donantes ya tiene consecuencias concretas. «Hoy estamos empezando a postergar cirugías», afirmó.

En ese sentido, explicó que en los últimos años la población creció más de un 20% y, además, está más envejecida. «Las enfermedades se cronifican cada vez más y los pacientes grandes hoy reciben tratamientos que antes no recibían. Los pacientes de la cuarta edad son muy usuarios de sangre y hemocomponentes», indicó.

Por eso, remarcó que el sistema necesita donantes voluntarios permanentes. «Para que haya sangre en los bancos, del otro lado necesitamos un brazo voluntario que sea el que dona sangre», resumió.

Mitos, desinformación y falta de solidaridad

Consultado sobre las razones de la baja participación, Carrizo enumeró varios factores: «Desconocimiento, falta de confianza en el sistema, falta de solidaridad». Y agregó: «La gente no sabe, no cree, no confía. Tenemos que entender que debemos ser solidarios con el prójimo».

El especialista insistió en que la donación debe ser un hábito. «La gente sana debe donar sangre por aquel que lo está necesitando. Porque el día de mañana el otro va a estar donando por nosotros», expresó.

• Quiénes pueden donar

Carrizo explicó que la gran mayoría de las personas puede donar sangre entre los 16 y los 65 años, e incluso más allá de esa edad si se encuentran en buen estado de salud. «Hoy una persona de 65 años es joven y puede donar sangre», señaló.

Indicó que son pocas las situaciones que impiden donar, como enfermedades graves cardíacas o pulmonares. También detalló que no pueden donar quienes hayan tenido enfermedades transmisibles por sangre como HIV, hepatitis B o C, Chagas o sífilis.

Sobre este último punto, manifestó especial preocupación. «La sífilis es hoy la determinación que más estamos detectando en los bancos de sangre. La población joven se ha relajado porque es una infección crónica y no una enfermedad mortal como antes», advirtió.

Carrizo explicó que se detectan tanto casos de sífilis aguda como crónica, incluso en personas que recibieron tratamiento años atrás. «Todas las personas que hayan tenido sífilis en algún momento de su vida deben abstenerse de donar sangre», precisó.

Frecuencia y seguridad

El médico subrayó que donar sangre no perjudica la salud. «No produce ninguna enfermedad, no daña al organismo. Al contrario, estamos ayudando al que lo necesita a resolver su situación de salud», afirmó.

En cuanto a la frecuencia, indicó que las mujeres pueden donar hasta tres veces por año y los hombres hasta cuatro, siempre respetando un intervalo mínimo de ocho semanas entre cada donación.

Finalmente, Carrizo llamó a consultar en el banco de sangre más cercano. «Lo importante es tener el interés y saber que hacen falta donantes. Necesitamos que la gente done sangre de forma habitual y anual», concluyó.

• Dónde donar sangre en Córdoba

El Banco Central de Sangre tiene como objetivo centralizar la donación de sangre para el aprovechamiento integral de los recursos humanos y técnicos, optimizando la calidad de la sangre y sus derivados. La Provincia debe lograr que entre un 3 y un 5 por ciento de su población done sangre voluntariamente, a fin de cubrir las necesidades.

Para donar, en Córdoba capital se puede reservar un turno al WhatsApp al 3512480189. En el interior provincial, acercate al Servicio de Hemoterapia del Hospital Provincial más cercano a tu domicilio.

El Banco de Sangre de la UNC recibe diariamente donantes de reposición del Hospital Nacional de Clínicas y de la Maternidad Nacional, así como donantes voluntarios. El Instituto se dedicada a la captación, selección, extracción, procesamiento, control, estudio y tratamiento de la sangre humana, y a la provisión de sus derivados para quienes lo necesiten. Para donar sangre hay que anotarse en el turnero. Allí se deberá elegir día (lunes a viernes) y horario (de 7:30 a 12:00).

Fuente: https://www.cadena3.com/