Disfrutar del Paraná: la experiencia de kayak en Buena Ventura

A la sombra de los árboles de la costanera, donde la Avenida Gallo se encuentra con el río, una escuela de kayak se convierte en la puerta de entrada al Paraná para cientos de rosarinos y turistas cada verano. Se trata de Buena Ventura, una guardería y escuela náutica que, más allá del alquiler de equipos, se especializa en guiar a principiantes para que pierdan el miedo y descubran la ciudad desde el agua.

El Cadena 3 Rosario puso el foco en esta experiencia. “Te enseñan qué hacer si el kayak se da vuelta. Cómo poder hacer la actividad segura. Principalmente entender que el río hay que respetarlo”, describió la cronista sobre la metodología de la escuela, que prioriza la seguridad antes de cada salida.

Contrario a lo que muchos suponen, la actividad no requiere saber nadar ni tener experiencia previa. Los instructores, como Leo Ossa, brindan una instrucción completa antes de zarpar. “Los requisitos son tener ganas, buena onda, venir con buena vibra”, resumió Ossa en la transmisión, aunque aclaró que las salidas grupales están abiertas para personas desde los doce hasta los setenta y tres años.

La travesía tipo dura entre tres y cuatrohoras e incluye la navegación hasta las islas frente a Rosario. Para los más aventureros, los domingos se organizan salidas especiales de día completo, que incluyen una comida en la isla.

Para quienes quieran probar la experiencia de forma esporádica, el costo por salida es de $21.000. La escuela también ofrece planes mensuales: cuatro salidas por $49.000 y ocho salidas por $76.000. Los domingos, la tarifa esporádica es de $24.000.

Las salidas grupales se realizan con horarios fijos de martes a sábado (con turnos mañana y tarde) y los domingos con actividades especiales que se anuncian por un grupo de WhatsApp. La reserva del cupo se confirma con el pago previo.

“Rosario capital del kayakismo”

Para Leo Ossa, el atractivo es único: “Rosario es la capital del kayakismo. Acá tenemos semejante río, muchos paradores, unos humedales que son únicos en el mundo”. Ese entusiasmo es el que busca transmitir a cada visitante, ya sea un turista que ve el río por primera vez o un vecino que quiere redescubrir su ciudad.

Con su base operativa en Av. Carrasco 2375 (a metros de la bajada Gallo), Buena Ventura se consolida así no solo como un servicio náutico, sino como un espacio que democratiza el acceso al río, transformando el temor inicial en una experiencia de conexión con el paisaje característico de Rosario.

Fuente: https://www.cadena3.com/