La UNNOBA informa que se encuentra abierta la convocatoria al Programa de Becas Fundación YPF 2026, destinada a estudiantes de universidades públicas nacionales que se encuentren cursando carreras estratégicas vinculadas al desarrollo de la industria energética.

La inscripción estará vigente desde el 4 de febrero hasta el 8 de marzo de 2026 (inclusive) y se realizará de manera online a través del sitio oficial: https://becas.fundacionypf.org.ar/

¿Quiénes pueden postularse?

Ingresantes a primer año, hasta veinticuatro años.

Estudiantes avanzados que cuenten con entre el 50 % y el 70 % del plan de estudios cursado y aprobado, hasta veintisiete años.

El programa prioriza carreras asociadas al desarrollo de la industria energética -ingenierías, ciencias de la Tierra y del ambiente- e incorpora este año también el campo de la tecnología, incluyendo disciplinas como Sistemas e Informática.

En el caso de la UNNOBA, las carreras alcanzadas por la convocatoria son:

Ingeniería Mecánica

Licenciatura en Sistemas

Ingeniería en Informática

Características de la beca

La beca tiene una duración de doce meses e incluye un estipendio económico de $450.000, que se otorga durante nueve meses.

Asimismo, el programa contempla:

Acceso a cursos de formación complementaria.

Cursos de idiomas.

Acompañamiento de un/a mentor/a profesional de YPF durante todo el año.

Actividades de acercamiento a la industria energética (visitas técnicas).

Participación en el Encuentro Anual de Becarios de Fundación YPF.

Criterios de selección

Los postulantes serán evaluados considerando:

Situación socioeconómica.

Desempeño académico.

Prioridad de carreras estratégicas para la industria energética.

Procedencia geográfica.

Participación por género según cada carrera, entre otros aspectos.

Para más información y postulaciones, las y los interesados deberán ingresar al sitio web oficial de Fundación YPF.

Fuente: https://unnoba.edu.ar/