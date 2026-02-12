La UNNOBA informa que se encuentra abierta la convocatoria al Programa de Becas Fundación YPF 2026, destinada a estudiantes de universidades públicas nacionales que se encuentren cursando carreras estratégicas vinculadas al desarrollo de la industria energética.
La inscripción estará vigente desde el 4 de febrero hasta el 8 de marzo de 2026 (inclusive) y se realizará de manera online a través del sitio oficial: https://becas.fundacionypf.org.ar/
¿Quiénes pueden postularse?
Ingresantes a primer año, hasta veinticuatro años.
Estudiantes avanzados que cuenten con entre el 50 % y el 70 % del plan de estudios cursado y aprobado, hasta veintisiete años.
El programa prioriza carreras asociadas al desarrollo de la industria energética -ingenierías, ciencias de la Tierra y del ambiente- e incorpora este año también el campo de la tecnología, incluyendo disciplinas como Sistemas e Informática.
En el caso de la UNNOBA, las carreras alcanzadas por la convocatoria son:
Ingeniería Mecánica
Licenciatura en Sistemas
Ingeniería en Informática
Características de la beca
La beca tiene una duración de doce meses e incluye un estipendio económico de $450.000, que se otorga durante nueve meses.
Asimismo, el programa contempla:
Acceso a cursos de formación complementaria.
Cursos de idiomas.
Acompañamiento de un/a mentor/a profesional de YPF durante todo el año.
Actividades de acercamiento a la industria energética (visitas técnicas).
Participación en el Encuentro Anual de Becarios de Fundación YPF.
Criterios de selección
Los postulantes serán evaluados considerando:
Situación socioeconómica.
Desempeño académico.
Prioridad de carreras estratégicas para la industria energética.
Procedencia geográfica.
Participación por género según cada carrera, entre otros aspectos.
Para más información y postulaciones, las y los interesados deberán ingresar al sitio web oficial de Fundación YPF.
