Pergamino: Aumentó de manera alarmante la tasa de suicidios

Así lo revela un informe realizado recientemente con datos actualizados del Hospital San José, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Salud del municipio. Según el relevamiento, el 70% de los casos consumados corresponde a varones.

El medio pergaminense Diario Núcleo ha publicado un trabajo elaborado por las psicólogas sociales Marita Pacci y Estefanía Langoni que advierte sobre un incremento significativo de suicidios e intentos, en Pergamino, entre 2023 y 2025. Los datos ponen el foco en jóvenes adultos y evidencian la necesidad urgente de diseñar estrategias preventivas sustentadas en información empírica y trabajo interdisciplinario.

La investigación se inició a partir de la inquietud de vecinos e instituciones locales frente a la repetición de situaciones críticas. Para su elaboración se analizaron datos actualizados aportados por el Hospital San José, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Salud del municipio. La información permitió construir un diagnóstico cuantitativo —con variables como edad, sexo y barrio— que visibiliza la magnitud del fenómeno y evidencia la urgencia de políticas públicas específicas.

Según el informe, el 70% de los suicidios consumados corresponde a varones, mientras que el 30% restante involucra a mujeres. En estas últimas predominan los intentos por sobre los casos consumados, que representan entre un 3% y un 4%. La diferencia por género coincide con tendencias observadas a nivel nacional e internacional, pero adquiere particular gravedad en el contexto local debido al crecimiento sostenido registrado entre 2023 y 2025.

Las autoras destacan que contar con datos sistematizados es un paso clave para comprender la complejidad del problema y evitar abordajes improvisados. La ausencia de información cualitativa, como contextos personales o factores socioemocionales, muestra, además, la necesidad de profundizar las investigaciones para diseñar estrategias preventivas más eficaces.

Fuente: https://diarionucleo.com/