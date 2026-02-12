El Municipio de Chacabuco abrirá una sala oncológica en Castilla

Así lo anunció el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, quien estuvo presente en la localidad este miércoles.

Allí recorrió el hospital local, junto al Delegado Municipal, Miguel Terrile; la Secretaria Privada, Silvina Flores; y el Director de Relaciones Institucionales, Tomás Ortega. Las autoridades fueron recibidas por la sirectora del nosocomio Tomás Keating, María Laura Barnech, quien informó sobre los trabajos que se vienen desarrollando en conjunto con la Cooperadora y los avances del proyecto para la creación de una sala de oncología.

El jefe comunal anunció que próximamente se pondrá en funcionamiento este nuevo espacio, que permitirá realizar distintos estudios y tratamientos, posibilitando que pacientes oncológicos de Castilla y Rawson puedan efectuar sus sesiones de quimioterapia en la localidad, evitando traslados y mejorando su calidad de vida.

“Es una obra muy importante para toda la comunidad, porque acerca la salud a nuestros vecinos y garantiza una atención más humana y accesible”, destacó Golía durante la recorrida.

Más tarde, el Intendente participó del programa festivo en honor a la patrona del pueblo, la Virgen de Lourdes. La jornada incluyó la celebración de la Santa Misa, el rezo del Santo Rosario y culminó con la tradicional procesión por las calles de la localidad, en un emotivo homenaje a la patrona.