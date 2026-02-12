12 de febrero. Se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, invita a toda la comunidad a participar del acto de conmemoración por el 209° aniversario de la Batalla de Chacabuco, en el que se honrará la gesta libertadora junto a la Comisión Sanmartiniana de Chacabuco.

La ceremonia se realizará este jueves 12 de febrero, a las 20:00, al pie del monumento en memoria del General Don José de San Martín, en la plaza que lleva su nombre, y contará con la actuación de la Banda Municipal José ‘Bimbo’ Marsiletti.

Chacabuco fue la primera gran batalla de los ejércitos patriotas contra las fuerzas realistas en territorio chileno, luego del cruce de los Andes. El 12 de febrero de 1817, a unos 55 km. al norte de la ciudad de Santiago, se enfrentaron las tropas independentistas del Ejército de los Andes, en alianza con los patriotas chilenos al mando del general San Martín, y el Ejército Realista al mando del coronel Maroto.

No fue una batalla simple, pero luego de incertidumbre y complicaciones, resultó una contundente victoria de los patriotas, fundamental para la Independencia de Chile y la región. Chacabuco fue una victoria completa que les dio a los patriotas el dominio de Santiago, el 14 de febrero, con el ingreso a la ciudad capital de Chile. Su gobernador, Marcó del Pont, intentó huir, pero fue capturado en Valparaíso cuando se preparaba para abordar un barco hacia Lima.

En ese momento, los chilenos le ofrecieron a San Martín la máxima jefatura de gobierno como Director Supremo de Chile. Pero él rechazó el ofrecimiento, recomendando en su lugar el nombramiento de O’Higgins, con quien tenía una relación de mutuo respeto y amistad.

Luego de la victoria de Chacabuco, la guerra por la Independencia comenzó a definirse para América del Sur a favor de los patriotas. La batalla fue el desenlace de la campaña de los Andes, la más compleja de las operaciones militares que realizaron los revolucionarios del Río de la Plata y el inicio de una sucesión de batallas que garantizaron el fin del dominio colonial español en Sudamérica.