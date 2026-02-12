Este viernes “La Muni en tu Barrio” llega al barrio Alcira de la Peña de Chacabuco

La jornada de apertura oficial del ciclo “La Muni en tu Barrio” se llevará a cabo este viernes 13 de febrero, en la plazoleta del barrio Alcira de la Peña, en el horario de 9:00 a 12:00.

Durante la mañana, las distintas áreas del Municipio estarán presentes para atender a los vecinos y vecinas que necesiten realizar trámites, recibir asesoramiento y también acercar propuestas e ideas que contribuyan al crecimiento de esta comunidad en una zona tan importante de Chacabuco.

«El objetivo de este programa es que el Estado municipal esté siempre junto al territorio, generando un espacio de escucha directa y acompañamiento a las necesidades del barrio», destacaron las autoridades.