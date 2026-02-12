Milei consiguió la media sanción de su reforma laboral

Con 42 votos a favor y 30 en contra el gobierno nacional logró aprobar en el Senado -en general- la reforma laboral y ahora el proyecto continúa el recorrido parlamentario por la Cámara de Diputados. En el marco de las sesiones extraordinarias, la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza y encargada de construir acuerdos con la oposición, contó con el apoyo de los legisladores que integran los bloques del PRO y la UCR. También apoyaron senadores que responden directamente a gobernadores de distintas provincias como Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sonia Decut (Misiones), Carlos “Camau” Espinola (Corrientes), Alejandra Vigo (Córdoba), Beatriz Avila (Tucumán), Julieta Carroza (Neuquén) y Flavia Royón (Salta).

En esta oportunidad, senadores que habían respaldado al oficialismo prefirieron votar en contra. Son los de la provincia de Santa Cruz Natalia Gadano y José María Carambia. Además, como contó Tiempo, el interbloque “Popular”, que nuclea a legisladores peronistas de todas las ramas y preside el formoseño José Mayans, votó en su conjunto y sin fisuras en contra de la iniciativa impulsada por el presidente, Javier Milei.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/