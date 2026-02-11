La CGT y las CTA marchan al Congreso contra la reforma laboral

La CGT y las dos CTA encabezarán este miércoles, desde las 14.30, una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará en el Senado y que el oficialismo busca convertirlo en ley.

En el caso de la CGT, los gremios del transporte harán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados vayan a la marcha, convocada para las 14.30 en la Plaza del Congreso.

Por su parte, los gremios de las CTA y ATE también harán hoy un paro de 24 horas: se trata de una medida que la CGT se guardó para más adelante, cuando el proyecto avance en su camino legislativo y pase a tratarse en la Cámara de Diputados, según la Agencia Noticias Argentinas.

“No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, expresó la central obrera en su convocatoria.

En tanto, espacios políticos opositores al gobierno de Javier Milei también se sumarán a la marcha, entre ellos la agrupación La Cámpora, que encabeza Máximo Kirchner y que convocó a participar de la concentración, al igual que partidos de izquierda.

En las horas previas, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, jefe del sindicato de estatales de UPCN, afirmó que la central obrera apunta a “neutralizar” la reforma laboral mediante modificaciones a los puntos del proyecto que perjudican a los trabajadores y a los gremios.

El referente cegetista dijo que el texto fue elaborado “con un criterio antisindical” y no para “generar empleo”, además de que “ataca la estructura de los gremios intentando generar un desfinanciamiento de las organizaciones sindicales”.

“Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, advirtió, por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien insistió en reclamarle a los mandatarios provinciales que “tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.

“No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”, completó Aguiar.

En ese marco, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, que integra la CGT, inició este fin de semana una publicidad aérea en Mar del Plata y el Partido de la Costa para alertar a los trabajadores sobre “la regresiva reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en alianza con gobernadores y legisladores”.

Una medida similar dispuso también la Confederación de Sindicatos Industriales de la Republica Argentina (CSIRA) al lanzar una nueva campaña de comunicación para advertir sobre “el impacto de la reforma laboral en los trabajadores”.

“Trabajás más, te pagan lo mismo. Con la reforma laboral trabajás 12 horas y no te pagan extra. ¿Sabías que te pueden pagar el sueldo con fideos? Con la reforma laboral, tu empleador puede pagarte parte del sueldo en especies. ¿Descansar en verano? Solo cada tres años. Con la reforma laboral, tu jefe fracciona tus vacaciones como quiere. Rajarte les conviene. Con la reforma laboral, si te despiden cobrás menos, en cuotas y sin preaviso. ¿Aguinaldo, vacaciones, trabajo en blanco? Con la reforma laboral no se va a generar más trabajo formal”, sostiene la campaña.

Mega operativo policial

El Gobierno dispuso para este miércoles un fuerte operativo de seguridad, que incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral.

El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará el ‘Protocolo Antipiquetes’, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao – y Riobamba).

Tal como sucede todos los miércoles, en las habituales marcha de los jubilados se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que probablemente impacte en el tránsito.

A eso se sumará a la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes.