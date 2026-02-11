Inauguraron pavimento y luminarias LED en Chacabuco

Este martes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, presentó la obra de una cuadra de pavimento y nueva iluminación LED sobre calle Dr. Fernández, entre Alvear y Catamarca, incluyendo la correspondiente bocacalle.

“Estamos viniendo seguido al barrio con diferentes obras. Hoy venimos a inaugurar una cuadra más de este aliviador vehicular, que comienza en la avenida Saavedra y conectará con el acceso Elguea–Román. Venimos avanzando: ya realizamos cuatro cuadras de pavimento y dos cuadras de cordón cuneta, que resuelven la cuestión hídrica, un punto muy importante. También vamos a avanzar con reductores de velocidad”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, Golía destacó el impacto de las mejoras en la vida cotidiana de los vecinos: “Recién me contaban que es difícil creer todo lo que mejoró el barrio, cómo avanzó una zona que estuvo muy olvidada y que ahora puede contar con pavimento y luces LED, lo que aporta mayor seguridad para todos”.

El Intendente remarcó además que “las tasas municipales que cada contribuyente abona se invierten en servicios públicos para todo el partido de Chacabuco. A pesar del momento difícil que atraviesa el país, nosotros seguimos trabajando para llevar progreso a la ciudad”.

Golía estuvo acompañado por funcionarios de distintas áreas, vecinos del barrio que manifestaron su alegría y agradecimiento, y el padre Agustín, quien realizó la bendición de la obra antes del tradicional corte de cinta.