Continúa la protesta policial y el «sirenazo» en la Jefatura de Rosario

La protesta policial iniciada este lunes por la noche frente a la Jefatura de la Policía de Rosario, en Ovidio Lagos al 5200, continúa en la mañana de este miércoles. A la madrugada hubo una reunión entre las partes y se aguardan novedades esta mañana.

Luis Maldonado, jefe policial provincial, se acercó a hablar con los manifestantes y en un momento el diálogo subió de tono, a la espera de la definición de las negociaciones vigentes. «Necesitamos mostrar buena voluntad. Tenemos que salir a la calle. No va a haber más disponibilidades», prometió a las tropas.

Tras más de 24 horas de protesta, un grupo de manifestantes siguen instalado frente a la sede policial junto a patrulleros que siguen estacionados en el lugar. También siguen ardiendo algunas cubiertas, al igual que este martes. En paralelo, se confirmó que investigan a al menos 20 efectivos que participaron de la manifestación.

El servicio de patrullaje en la calle está dado por jefes policiales, la Policía de Investigaciones (PDI), fuerzas especiales y fuerzas federales. Fuentes provinciales aseguran que hubo 130 móviles operativos. La custodia de la Jefatura también está a cargo de fuerzas especiales.

En la madrugada de este miércoles se reunieron referentes de los ministerios de Seguridad y Economía con el vocero policial Gabriel Sarla. El encuentro finalizó cerca de la 1 y se espera que pueda haber novedades en las próximas horas.

Fuente: https://www.cadena3.com/