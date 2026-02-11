«Esta es una modificación muy profunda porque ataca las bases de los derechos laborales»

Así lo manifestó a Chacabuco Noticias Romina Del Plá, diputada nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, en las horas previas a la movilización que proponen desde la izquierda para resistir el intento de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei.

«Por un lado estamos poniendo mucho empeño en la convocatoria que estamos haciendo a la movilización, junto al escenario del sindicalismo combativo, organizaciones de jubilados, organizaciones piqueteras, que desde la una de la tarde van a darse cita frente a la Plaza de los dos Congresos, en Rodríguez Peña y Avenida de Mayo», nos dijo del Pla al inicio de la entrevista.

«La idea es movilizarnosplanteando la necesidad de un paro nacional, de un plan de lucha, para darle una continuidad a este proceso que se tiene que desenvolver para quebrar esta reforma laboral, que es una reforma laboral esclaviza», añadió la diputrada, para quien«esta reforma laboral es completamente regresiva y hay que aclarar a la población que esto no se trata de ninguna modernización laboral. Acá no va a mejorar la situación de ningún trabajador, incluso el trabajador que hoy no tiene derechos, no los va a tener tampoco, y al revés, va a haber una cantidad de trabajadores que van a pasar de tener derechos y trabajo con convenio a no tenerlo porque se abarata el despido, porque se eliminan las horas extras, porque se avanza en todo tipo de precarización. Esto es la vía libre para despedir también, y esos que hoy están haciendo trabajo en plataformas, trabajo por cuenta propia, van a tener más competencia, porque más y más trabajadores van a ir a estos rubros precarios».

La legisladora recordó también: «acá tuvimos muchas etapas de ataque a los derechos laborales: tuvimos la flexibilización menemista, que es la que permitió el avance del trabajo precario, de la tercerización laboral; tuvimos las modificaciones de De la Rúa, recordemos, con las coimas de la Banelco; tuvimos modificaciones también bajo el gobierno kirchnerista, disfrazadas de los mejoras que no lo eran; el intento de Macri de avanzar con una reforma laboral, que ustedes recuerdan que no pudieron ni siquiera sentarse a discutir, a pesar de que la tenían supuestamente acordada con la CGT, porque hubo movilizaciones muy importantes en diciembre de 2017 que echaron por tierra esa posibilidad. Entonces, acá ha habido toda una serie de modificaciones que nos han llevado a este estado de costas, de la mitad de la población con trabajo completamente precario, salario muy por debajo de la canasta básica, como promedio, realmente una situación muy difícil que estamos viviendo todos, pero esta es una modificación muy profunda porque ataca las bases de los derechos laborales».

En cuanto a lo que sucederá dentro del recinto del Senado, del Pla expresó: «El gobierno, de la mano de Patricia Burllich, no parece tener todavía garantizados los votos, y por eso siguen deshojando la margarita en debates, donde todo indica que van a tener que sacrificar el capítulo fiscal, el capítulo que rebaja ganancias a las patronales, que le quita recursos a las provincias, siempre pensando que esto no tiene nada que ver con los trabajadores. Esmuy claro que gobernadores y compañías dejan pasar todos los ataques y la quita de derechos a los trabajadores, pero el gobierno parece que no tiene todos los votos para cerrar este tema, y hay alguna otra modificación que aparentemente están debatiendo, pero acá estamos frente a modificaciones secretas, con lo cual es todo un espíritu conspirativo contra la población que es la principal afectada».

Consultada sobre cuál debe ser el camino para resistir la reforma laboral, la diputada enfarizó: «la respuesta tiene que ser una lucha contundente, una lucha dispuesta a ir a fondo, cosa que la CGT no está haciendo, no ha convocado ni siquiera a un paro general cuando se quiere arrasar con derechos laborales de los últimos 150 años. Esto es muy grave, por eso nos parece clave poder colocar este mensaje en la movilización y me parece que todos tenemos que sacar la conclusión de que esa es una dirección sindical que claramente no representa a los trabajadores. Por eso es tan importante agruparse con el sindicalismo combativo, con AGDUBA, con el SUDNA, con ADEMIS, con la Unión Ferroviaria, con todos los sectores de la multicolor del SUTEBA, y tantos otros gremios que sí estamos dando batalla, enfrentando esto desde el primer minuto».