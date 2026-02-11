Fútbol de Chacabuco: Los equipos refuerzan para el campeonato 2026. Las novedades en River Plate

Los equipos de Primera División de fútbol masculino de Chacabucocomenzaron a prepararse para el torneo 2026, Copa Mauricio Andrés Paz, desde hace varias semanas. El campeonato va a empezar el 21 de febrero.

Uno de los planteles que se reforzó de muy buena manera es River. El millonario presentó hace unos días los cinco refuerzos que hasta ahora tienen en la plantilla. Uno de ellos es Lautaro Cerella, que vuelve a River luego de que en el año 2025 jugara en Argentino. Lautaro jugó la primera parte del año, ya en la segunda, los hizo más esporádicamente, y finalmente terminó no jugando ni estando en el plantel del azul.Otro de los refuerzos con pasado millonario es Agustín Salaro, quien en el 2024 tuvo que cumplir una suspensión de un año, por una agresión a un árbitro. Recién a mediados de 2025 pudo volver a jugar y lo hizo como uno de los refuerzos de 9 de julio, aunque también, debido a algunas lesiones,fue perdiendo terreno y terminó no jugando en el Lobo. Otro jugador importante que se anotó en el Millonario para esta temporada es Brian Figueroa, el volante ofensivo delantero de Rivadavia. Esta es la segunda salida de Figueroa del Celeste, ya que en 2024 estuvo en Argentino, donde se consagró campeón. El año pasado lo hizo en Rivadavia, y ahora va a jugar para el equipo que sigue dirigiendo técnicamente Juan Tesón. Otro de los refuerzos es Thiago Salgado, un joven de nuestra ciudad que viene de Sarmiento de Junín y que ha hecho inferiores en River Plate.Y por último, otro conocido en nuestra ciudad que trajo River es Franco Stella, jugador de Pergamino que tuvo su paso por 9 de julio en los años 2018-2019 y que ahora estaba jugando en Defensores de Salto. Asimismo, en el club de la banda no descartan que hasta el viernes todavía puedan sumar algún jugador más al plantel.Recordemos que el libro de pases de la Liga Deportiva de Chacabuco va a cerrar para Primera División y Sub-23 el próximo viernes 13 de febrero.

River tendrá jornada libre en la primera fecha, esto lo pidió el mismo club porque está haciendo trabajos de mantenimiento en el estadio. Debutará en la cancha de Rivadavia, en la segunda fecha, visitando al Celeste.

La primera fecha

En la primera jornada se enfrentarán Racing vs. Rivadavia en la cancha de Racing; San Miguel y Huracán jugarán en la cancha de Huracán; y 9 de julio con Peña la 12 se enfrentarán en el estadio Aldo Calena. También para esta fecha está programado el partido entre Argentino y San Martín, pero debido a que ambos equipos terminaron de jugar el domingo pasado la final del campeonato 2025, va a quedar postergado y se jugará algunos días más adelante.

Informe: Javier Galante