Tendencias en ETFs para 2026: ¿Qué está pasando en el mundo de los fondos cotizados?

Los ETFs (fondos cotizados en bolsa) siguen creciendo a pasos agigantados y se han convertido en una de las formas más populares y accesibles de invertir para millones de personas en todo el mundo. En 2026, el mercado global de ETFs podría superar los 20 billones de dólares en activos bajo gestión, según proyecciones de firmas como PwC. Esto significa que cada vez más inversores eligen estos fondos por su bajo costo, diversificación inmediata y facilidad para comprar y vender como si fueran acciones.

Aquí te explicamos, de manera sencilla, las principales tendencias que se están viendo en 2026, sin recomendaciones de compra ni venta, solo para que entiendas el panorama actual.

El boom de los ETFs activos y temáticos

Uno de los cambios más notorios es el fuerte crecimiento de los ETFs activos (donde gestores eligen activamente qué comprar, en lugar de seguir un índice de forma pasiva). En 2025 ya captaron gran parte de los flujos en bonos, y en 2026 siguen liderando en categorías como renta fija activa.

Además, los ETFs temáticos están evolucionando: después del foco en inteligencia artificial (IA) en años anteriores, ahora hay más interés en temas como defensa, drones, infraestructura y hasta tokenización de activos (usando blockchain). Temas geopolíticos y de seguridad están atrayendo atención, según informes de BlackRock y ETF Trends.

Crecimiento en mercados emergentes e internacionales

Después de años donde los mercados de Estados Unidos dominaron, en 2026 se nota un giro hacia acciones internacionales y emergentes. ETFs de mercados desarrollados fuera de EE.UU. y de economías emergentes están recibiendo más flujos. Pequeñas empresas (small caps) y acciones de igual peso (no solo las más grandes) también están destacando, con rotaciones que favorecen diversificación global.

Esto se ve en el desempeño de algunos índices y en análisis de Morningstar y Bankrate, que destacan el interés por exposición fuera de las «Big Tech».

ETFs de ingresos y dividendos en el radar

Con tasas de interés más bajas en perspectiva, muchos inversores buscan ETFs que generen ingresos regulares, como los enfocados en dividendos o bonos. En 2026, fondos de dividendos altos están atrayendo atención, especialmente cuando el mercado general muestra volatilidad. Esto ofrece una alternativa para quienes buscan estabilidad y pagos periódicos.

Cripto y activos alternativos: un año mixto

Los ETFs de criptomonedas (como los de Bitcoin) tuvieron un boom en 2024-2025, pero en 2026 el flujo neto es más mixto, con salidas en Bitcoin y entradas en algunas altcoins. Temas como uranio o metales también aparecen en listas de «mejores desempeños» del año, según plataformas como justETF.

Sin embargo, el sector sigue innovando, con productos que combinan cripto con economía tradicional.

ETFs en Argentina: ¿qué se ve localmente?

En el mercado argentino, los ETFs siguen ganando terreno gracias a su simplicidad y acceso a través de la bolsa. Fondos que replican índices globales (como S&P 500 o MSCI World) o regionales (América Latina) son populares. Además, hay expectativa por nuevos lanzamientos que amplíen opciones, como se menciona en análisis locales y videos especializados.

El ETF más conocido con exposición directa a Argentina (ARGT) refleja el optimismo por reformas económicas, aunque con volatilidad típica del país.

¿Por qué crecen tanto los ETFs?

La clave está en su bajo costo (comisiones mínimas), liquidez (se compran y venden en cualquier momento del día) y diversificación (un solo ETF puede incluir cientos de acciones o bonos). En un mundo con más incertidumbre económica y geopolítica, estos fondos permiten a inversores comunes acceder a estrategias que antes eran solo para grandes instituciones.