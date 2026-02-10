Según el Indec: la inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en doce meses

La inflación de enero fue de 2,9 por ciento, según informó el Indec, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza interanual de 32,4%. El dato se conoció este martes en medio de la crisis que vive el organismo por la polémica renuncia de Marco Lavagna como titular del organismo, luego del cajoneo de la nueva metodología para medir el aumento de precios.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/