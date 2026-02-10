Las escuelas municipales de Córdoba incorporarán educación financiera en 2026

A partir del ciclo lectivo 2026, los alumnos de las escuelas del sistema educativo municipal de la Ciudad de Córdoba tendrán contenidos de alfabetización económica y financiera integrados a la currícula del nivel primario. La iniciativa se aplicará en todos los grados y no funcionará como una materia independiente, sino de manera transversal junto a espacios como Matemática, Ciencias Sociales y Lengua.

La secretaria de Educación, Alicia La Terza, explicó en diálogo con Cadena 3 que la decisión se enmarca en la Ley Provincial 11.023, sancionada a fines de 2024, que impulsa la incorporación de estos contenidos en la educación formal. “No es una materia más, sino que se integra a los espacios curriculares con focos y metas definidos por grado”, señaló.

Según detalló la funcionaria, el objetivo es actualizar la enseñanza y preparar a los estudiantes para situaciones cotidianas de la vida adulta. “Hay que poner la educación a la altura de la actualidad y de las necesidades de los chicos”, sostuvo.

La propuesta contempla contenidos adaptados a cada edad. En primer grado, por ejemplo, se trabajará el reconocimiento del dinero como medio de intercambio a través de juegos simbólicos de kiosco o almacén con billetes ficticios, diferenciando entre necesidades y deseos. En segundo grado se incorporarán nociones de precio, comparación y elección responsable.

En los cursos superiores, los ejes se orientarán a conceptos más complejos como ingresos, gastos, ahorro, presupuestos y metas financieras a corto y mediano plazo. En quinto grado, por caso, se analizarán anuncios publicitarios y se promoverá la toma de decisiones de compra con criterio. También se abordarán temas vinculados al uso responsable de tarjetas de crédito, aplicaciones bancarias y prevención de la ludopatía digital.

La capacitación docente estará a cargo de la Fundación Banco Credicoop y se realizará de forma híbrida, con instancias virtuales y módulos en servicio para no interferir con el dictado de clases. Además, se incorporará la plataforma educativa “Matific” como recurso complementario desde cuarto grado para la práctica guiada.

La Terza destacó que el interés de los alumnos es alto, especialmente en temas vinculados al uso de tarjetas y medios de pago digitales. “Muchos creen que la tarjeta de crédito es dinero que no se paga. Por eso es importante enseñarles el uso responsable”, indicó.

La alfabetización financiera no tendrá una evaluación específica, ya que su carácter será transversal. Desde la Secretaría de Educación aseguran que, lejos de diluirse, estos contenidos se fortalecerán al articularse con distintas áreas y responder a inquietudes concretas de los estudiantes.

La implementación se dará en sintonía con lineamientos provinciales y forma parte de una política educativa más amplia orientada a dotar a los alumnos de herramientas prácticas para su vida cotidiana y su futura participación ciudadana.

