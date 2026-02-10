Arjona anuncia nueva fecha en Buenos Aires y marca un récord en Argentina

Buenos Aires, 10 de febrero (NA) – El reconocido cantante Ricardo Arjona ha logrado un nuevo hito en Argentina al agregar una fecha adicional el próximo 19 de mayo. Con doce funciones completamente agotadas y una nueva fecha confirmada, el artista suma un total de trece shows en el Movistar Arena, consolidándose como uno de los fenómenos musicales más impactantes de los últimos años.

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, las entradas para esta nueva función estarán disponibles a partir del miércoles 11 de febrero a las 17:00 a través de la web oficial del Movistar Arena.

El intérprete de «Lo que el Seco no dijo» ha agotado las entradas de las fechas 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo, prometiendo un espectáculo con una propuesta teatral y monumental, similar a la residencia de veintitrés shows que realizó en su país natal, Guatemala.

La expectativa y emoción entre el público argentino crece con el anuncio de que Arjona está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado LO QUE EL SECO NO DIJO, que aún no tiene fecha de lanzamiento. Según sus propias palabras, esta nueva producción es «uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento».

En el año 2006, Ricardo Arjona estableció un récord histórico al realizar 34 shows en el Luna Park con su gira «Adentro», alcanzando a doscientos treinta mil espectadores. En 2022, llenó 8 Movistar Arenas y tuvo dos cierres monumentales en el Estadio Vélez en 2023. Ahora, el artista vuelve a hacer historia con su nueva gira internacional que comenzó el pasado 30 de enero.

Fuente: https://www.cadena3.com/