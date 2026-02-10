Spotify alcanza 751 millones de usuarios mensuales gracias a Wrapped y nuevas funciones

Spotify logró un hito significativo al alcanzar los setecientos cincuenta y un millones de usuarios mensuales activos, un aumento del 11% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó principalmente a su exitosa campaña de fin de año llamada Wrapped y a la introducción de nuevas funciones en su tier gratuito.

En el cuarto trimestre, la plataforma reportó treinta y ocho millones de nuevos usuarios, mientras que el número de suscriptores pagos creció un 10 %, alcanzando los doscientos noventa millones. La campaña Wrapped, que recopila estadísticas y momentos destacados de los usuarios, generó más de trescientos millones de interacciones en redes sociales y seiscientos treinta millones de comparticiones en cincuenta y seis idiomas.

Los ingresos de Spotify se situaron en €4.53 mil millones (aproximadamente $5.39 mil millones), lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el año anterior, gracias a un crecimiento del 8 % en los ingresos por suscripción. Sin embargo, los ingresos de su negocio basado en anuncios cayeron un 4 % a €518 millones (aproximadamente $616.6 millones).

El margen bruto, un indicador clave de la rentabilidad de la empresa, mejoró en ochenta y tres puntos básicos hasta alcanzar un récord de 33.1 %, impulsado por un aumento en la venta de anuncios para podcasts y música.

Este sólido desempeño se produce en un momento de cambio en la dirección de la compañía, ya que los nuevos co-CEOs Gustav Söderström y Alex Norström asumieron el control tras la salida del cofundador Daniel Ek.

Desde su lanzamiento como una plataforma de streaming musical, Spotify ha ampliado su oferta para incluir podcasts, audiolibros e incluso librerías físicas. Recientemente, introdujo videos musicales y podcasts en video, y ha reforzado su estrategia de retención con características sociales como chats grupales y la opción de compartir lo que se está escuchando en tiempo real.

La compañía también ha implementado funciones de inteligencia artificial, como un DJ AI y listas de reproducción generadas por AI, permitiendo a los usuarios excluir pistas de sus recomendaciones para personalizar su experiencia de escucha.

Spotify prevé alcanzar 759 millones de usuarios y 293 millones de suscriptores pagos en el actual trimestre.

