Crisis climática en Colombia: 14 muertos y 80 % de Córdoba inundado

El departamento de Córdoba presenta afectaciones severas, según informó el gobernador Erasmo Zuleta. «Es una situación sin precedentes», declaró mientras veinticuatro de los treinta municipios luchan contra las inundaciones provocadas por el choque de dos frentes fríos.

Las cifras revelan la magnitud del desastre con catorce personas fallecidas, más de nueve mil viviendas destruidas, cincuenta mil familias damnificadas -cerca de trescientas mil personas y treinta y cinco mil hectáreas productivas sumergidas. La emergencia se extiende también a zonas de Bolívar y Sucre, donde la destrucción avanza mientras las lluvias continúan.

En lo que va de 2026, Colombia enfrenta una intensificación inusual de las precipitaciones asociadas al fenómeno de La Niña. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) amplió la alerta roja por inundaciones ante la persistencia de lluvias intensas y crecientes súbitas en cuencas estratégicas.

La emergencia se expande

La crisis no se limita a Córdoba. En el Cesar, municipios como Valledupar, El Copey, Pueblo Bello y Bosconia entraron en alerta roja debido a las crecientes del río Cesar, con lluvias récord que generaron emergencias locales.

El incremento de los niveles del río Sinú provocó alerta máxima en Montería y Lorica, donde se reportaron inundaciones y complicaciones para la movilidad urbana y rural. La combinación de lluvia persistente y saturación de suelos elevó el umbral de riesgo, obligando a las autoridades a activar medidas más estrictas.

Las regiones Andina y Pacífica tampoco están exentas. Departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Huila y Santander concentran numerosos municipios bajo nivel crítico, con fuertes precipitaciones que han causado desde inundaciones urbanas hasta afectaciones en infraestructura vial y servicios básicos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los comités regionales y locales, junto con el Ideam, insistieron en mantener los sistemas de alerta, preparar planes de evacuación y sostener comunicación permanente con las comunidades.

Petro busca desbloquear recursos

El presidente Gustavo Petro solicitó formalmente a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025, con el que había declarado la emergencia económica a comienzos de año.

«Me permito poner en consideración hechos nuevos, graves y sobrevinientes, que hoy cambian de manera sustancial la realidad que vive el país. Una emergencia que ya está cobrando vidas», expresó en una carta dirigida al alto tribunal.

El gobierno prepara un segundo decreto enfocado específicamente en la ola invernal. El anuncio podría formalizarse durante el consejo de ministros televisado.

La Corte suspendió el primer decreto al concluir que sus argumentos -la caída de la reforma tributaria y el hueco fiscal- no constituían situaciones inesperadas ni extraordinarias. Los magistrados también cuestionaron que el gobierno intentara usar la emergencia como vía rápida para aplicar medidas que el Congreso ya había rechazado.

Ahora, con el agua cubriendo decenas de municipios y las vidas perdidas acumulándose, Petro apela a la urgencia climática para desbloquear los recursos necesarios y responder a una catástrofe que no cesa.

Las alertas rojas actuales representan un llamado de atención por la magnitud de las lluvias y la necesidad de fortalecer la resiliencia de las zonas más vulnerables ante futuras temporadas húmedas intensas.

Fuente: https://www.telesurtv.net/