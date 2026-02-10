Santa Cruz comenzó con la cosecha de trigo más austral de Argentina

Con una inversión público-privada superior a los quinientos setenta millones de pesos y trescientas setenta hectáreas sembradas, la provincia logró una experiencia inédita de producción de granos en una región sin tradición agrícola extensiva.

El 30 de enero de 2026 se concretó en El Calafate, provincia de Santa Cruz, un hecho inédito para la producción agropecuaria argentina: la primera cosecha de trigo, cebada y avena en plena Patagonia austral.

La experiencia se desarrolló en la Estancia Alice, ubicada en la zona del Cerro Frías, y abre una nueva discusión sobre la ampliación de la frontera agrícola, la diversificación productiva y el desarrollo regional, consignaron diversos medios de la región.

La iniciativa se llevó adelante sobre trescientas setenta hectáreas sembradas, en el marco de un proyecto público-privado que demandó una inversión superior a los quinientos setenta millones de pesos, destinada principalmente a la adquisición de maquinaria y equipamiento específico para operar en condiciones climáticas extremas.

Si bien durante el siglo XIX la trilla de trigo era una práctica conocida en distintas zonas de la Patagonia, el avance del siglo XXI y el corrimiento de los sistemas productivos habían vuelto inviable la producción extensiva de granos en esta región. El resultado alcanzado en Santa Cruz rompe con ese límite histórico y plantea nuevas oportunidades productivas.

El inicio de las tareas fue acompañado por autoridades provinciales y representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuyos directores Marcelino Díaz y Cecilia Fernández Gotti participaron de la jornada en el campo, junto a funcionarios locales.

De acuerdo con datos difundidos por el gobernador Claudio Vidal, los rindes obtenidos en la campaña oscilaron entre mil doscientos y dos mil kilos por hectárea. Si bien estos valores se encuentran por debajo de los registros de la zona núcleo agrícola, resultan altamente significativos para una región sin antecedentes recientes en agricultura extensiva.

El objetivo central del proyecto es abastecer una planta de industrialización de alimento balanceado, reducir costos logísticos y avanzar en la diversificación de la matriz productiva provincial, históricamente concentrada en la ganadería y las actividades extractivas (minería).

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacaron el alcance del logro y señalaron que se trata de un desarrollo productivo histórico, con potencial para impulsar nuevos modelos productivos, fortalecer la producción local y generar empleo en la región.

En la misma línea, el presidente de Santa Cruz Puede S.A.U., Gustavo Sívori, expresó que la intención es multiplicar la superficie sembrada e incentivar la participación de más productores en futuras campañas. La empresa a cargo del desarrollo confirmó que el plan contempla ampliar la escala productiva en los próximos ciclos agrícolas.

La iniciativa pública – privada

Entre los actores clave se encuentra AgroCalafate, que junto a Estancia Alice y Santa Cruz Puede SAU participa en la ejecución del proyecto y en la planificación de su crecimiento a mediano plazo, con foco en la industrialización de la producción primaria.

La experiencia busca demostrar que, con manejo agronómico adecuado y adaptación tecnológica, es posible ampliar la frontera agrícola hacia zonas consideradas marginales.

El proyecto había sido presentado oficialmente el 30 de noviembre de 2025 durante la Jornada a campo “Desafíos y oportunidades para producir en Santa Cruz”.

En aquella oportunidad participaron el presidente de la SRA, Nicolás Pino, y el gobernador Claudio Vidal, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar iniciativas que agreguen valor y reduzcan la dependencia de alimentos provenientes de otras regiones.

