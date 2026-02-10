Sigue la tensión en Rosario por el reclamo de los policías

Más de doscientos agentes, cincuenta patrulleros y cien motos de la Brigada Motorizada se instalaron este martes cerca del mediodía en la puerta de la Jefatura de la Policía de Rosario. La protesta policial comenzó este lunes en horas de la tarde noche y alcanzó niveles de máxima tensión cerca de las 23:00, con la intervención en persona del jefe policial Luis Maldonado, a cargo de la Unidad Regional II.

La jornada de este martes, con cobertura minuto a minuto de Cadena 3 Rosario, se inició con la quema de cubiertas en la puerta de la institución situada en la avenida Ovidio Lagos al 5200. A esa hora, fuentes oficiales aseguraban que el patrullaje en las calles no se veía comprometido, aunque a las 9:00, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, admitió que la custodia en la calle estaba resentida.

El funcionario anunció el pase a disponibilidad de más de veinte agentes policiales por incumplir su servicio y anticipó denuncias penales para los responsables de los desmanes. Aseguró que hubo quienes intentaron desestabilizar el orden.

Minutos más tarde, la cantidad de agentes en la puerta de la Jefatura ascendía a más de doscientos. El sonido de las sirenas de aproximadamente cincuenta patrulleros se mantuvo de forma permanente y contó también con la participación de unas cien motocicletas policiales.

En pleno desarrollo de la protesta, también acompañada de familiares y allegados a los agentes, la protección del edificio de la Unidad Regional II quedó a cargo de las fuerzas del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSS) y las TOE (Tropas de Operaciones Especiales).

Fuente: https://www.cadena3.com/