Darío Golía recorrió la planta de la Cooperativa Defensa de Agricultores de Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco visitó este martes las instalaciones de la planta de acopio de la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., que tras una fuerte inversión continúa ampliando su capacidad de almacenamiento, así como también instalando nueva tecnología para beneficio de sus socios y la comunidad.

El Jefe Comunal agradeció la invitación y el recibimiento por parte de la Comisión Directiva, destacando que “la Cooperativa tiene una decisión de reforzar y fortalecer el entramado cooperativo en Chacabuco. Desde nuestra gestión defendemos el cooperativismo y hoy vemos cómo se desarrolla, con grandes inversiones que se vienen haciendo en beneficio de los productores y de toda la comunidad”.

En ese sentido, el Intendente Golía resaltó que, en la actualidad, la Cooperativa de Defensa cuenta con más de 400 productores asociados, más de 100.000 hectáreas de Chacabuco que se siembran y producen, y más de 300 familias que viven del transporte a través de la Cooperativa, además de los más de 130 operarios en los distintos sectores de la planta. “En un momento muy difícil del país, la Cooperativa hace una inversión muy importante”, manifestó Golía.

Por su parte, el Gerente General, Juan Ignacio Mac Cormac, agradeció la visita del Intendente Municipal, expresando: “Es un gusto poder mostrar lo que se está haciendo para todos los socios, es muy importante. Hace ya muchísimos años, más de 30, que la Cooperativa crece sin parar. Ahora hemos hecho inversiones muy interesantes, hace dos años inauguramos una de las plantas más modernas de la zona, y la seguimos agrandando. Este año vamos a sumar dos silos de 10.000 toneladas cada uno, lo que nos permite siempre pensar en el socio, crecer y darle un mejor servicio”.

Sobre las inversiones, también se destacó el crecimiento en torno a la planta de almacenamiento, nuevas tecnologías aplicadas, celda de frío, celda de fertilizante, plataformas, y nuevos proyectos.

Participaron del recorrido el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Director de Industria del Municipio, Alfredo Zucotti; Pedro Biscayart, Lider de Cereales; y Mauro Pierce, Coordinador de Planta de la Cooperativa de Defensa.