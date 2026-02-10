La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa sobre la vigencia de subsidios

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. informa a sus asociados que, pese a existir desde el 16 de enero un nuevo esquema de subsidios tarifarios, se mantiene la vigencia del esquema anterior que a continuación se detalla:

-Nivel 1 (N1): Usuarios de mayores ingresos (sin subsidio).

-Nivel 2 (N2): Usuarios de menores ingresos (subsidio mayoritario).

-Nivel 3 (N3): Usuarios de ingresos intermedios (subsidio parcial).

Se recuerda que, aquellos usuarios que aun no han solicitado el subsidio, podrán hacerlo inscribiéndose en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El trámite se realiza de manera virtual a través del sitio web oficial: www.argentina.gob.ar/subsidios.

De forma complementaria a los subsidios nacionales, la Cooperativa destaca que la provincia de Buenos Aires mantiene vigente la Tarifa Social. Este es un beneficio adicional destinado a los titulares del suministro eléctrico que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad establecidos por el gobierno provincial.

A diferencia del subsidio nacional, la Tarifa Social se otorga de manera automática, sin necesidad de realizar ninguna inscripción previa, siempre que el titular cumpla con los criterios de elegibilidad.