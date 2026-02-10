Los sindicatos del transporte paran el miércoles desde las 13 horas contra la reforma laboral

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro total de actividades el miércoles a partir de las 13 horas.

La entidad liderada por Juan Carlos Schmid y que formalmente agrupa a todos los gremios del transporte de pasajeros y carga terrestre, aérea y marítima anunció la medida para garantizar la movilización masiva de los trabajadores al Congreso Nacional cuando el Senado de tratamiento al proyecto de ley de reforma laboral presentado por el oficialismo.

La medida afectará especialmente al tráfico aéreo y la actividad marítima y portuaria en tanto algunos de los sindicatos ferroviarios y de colectivos (UTA) escindieron la organización para, en algunos casos, reagruparse en la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). Con todo, es esperable que los trenes tampoco funcionen con normalidad por la diversidad de gremios que intervinenen en su interior con capacidad de interrumopir las operaciones.

El líder de la CATT confirmó que la intención de la CATT es lograr que “la mayor cantidad de trabajadores puedan asistir a la movilización”. Para eso, detalló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del lunes en la sede de la organización en la avenida Jujuy 1047, “vamos a declarar un cese de actividades desde las 13”. Es que, insistió, “estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca convenios internacionales y favorece decididamente al sector empresarial”.

Según informó la organización el servicio de trenes, subtes y aviones se verá interrumpido desde ese horario y, dependiendo la organización, hasta entrada la noche del miércoles. La modalidad específica de la acción quedará sujeta a las decisiones de cada sindicato de base con el propósito general de garantizar la mayor participación.

El mismo Schmid destacó que “cada vez que hay estancamiento económico se agita la reforma laboral para terminar con el desempleo”. Sin embargo, denunció, “esto no ha pasado nunca” y, por el contrario, “acá hay gente que cada vez trabaja más para ganar menos”.

Schmid explicó que “estamos convencidos de que esta reforma es absolutamente regresiva, ataca los derechos constitucionales, violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo, y, además, tenemos plena conciencia de que favorece decididamente al sector empresarial”.

La medida contrasta con la actitud de la conducción de la CGT que decidió no acompañar la movilización con un paro general como habían anunciado el 18 de diciembre en la Plaza de Mayo y confluye con la decisión que adoptaron otros sindicatos como la ATE, el SiPreBA, la UOM y aquellos sindicatos agrupados en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) como la AGD- UBA, la Unión Ferroviaria de Haedo y el SUTNA, entre otros.

