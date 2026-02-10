Tensión en Rosario: policías se acuartelaron en reclamo de un aumento salarial

Una nueva manifestación policial tuvo lugar en la noche de este lunes y el comienzo de la jornada del martes en la puerta de la Jefatura de Rosario, en Ovidio Lagos al 5200. Los manifestantes se agruparon en el lugar y prendieron fuego cubiertas. En medio del reclamo hubo un intento de desalojo que generó tensión en el lugar, cerca de las 23:00 de este lunes.

En el inicio de la jornada de este martes, un grupo de manifestantes se agruparon frente a la Jefatura y quedaron detrás de una línea de unos 50 patrulleros con las sirenas encendidas, tras una quema de cubiertas.

Los efectivos reclaman aumentos salariales y mejoras en sus condiciones de trabajo.