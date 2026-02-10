Habilitaron más luminarias LED en Chacabuco

Este lunes, el Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, presentó las obras de iluminación LED realizadas en dos cuadras de la ciudad: una sobre calle Guardia Nacional y otra sobre calle Dorrego. La mejora representa un beneficio directo para los vecinos del barrio y para el Club River, que cuenta con un predio alternativo en el sector, donde se desarrollan prácticas deportivas.

“Esto también permite mayor seguridad para las familias, los chicos y los jugadores que entrenan en distintos horarios. Es un gusto, como gestión, seguir avanzando. Nos queda todavía una cuadra por Dorrego que seguramente vamos a completar para cerrar los anillos de iluminación. Ya estamos preparando nuevos convenios con la Cooperativa Eléctrica para continuar avanzando durante todo el año”, expesó Golía.

Además, adelantó que en los próximos días se estará lanzando el Presupuesto Participativo 2026: “Nos vamos a encontrar con los vecinos en cada asamblea, en los cuadrantes correspondientes, y también podremos contarles que el aporte de las tasas vuelve a los barrios en forma de servicios y calidad de vida”.

Asimismo, el jefe comunal comentó que continúan los trabajos en distintos puntos de la ciudad, con tareas de cuneteo y colocación de mejorado mediante maquinaria municipal, mientras que otro equipo se encuentra desarrollando labores en la zona rural.