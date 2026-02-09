Turismo aventura: una travesía en cuatriciclo ideal en Merlo

Una de las propuestas destacadas para hacer turismo en Merlo, San Luis, es el recorrido en cuatriciclo que ofrece Parada Fox, un lugar especializado en turismo aventura que organiza travesías sobre ruedas.

Claudio, encargado de Parada Fox, explicó en Cadena 3 que la actividad lleva más de 20 años en funcionamiento. «Salimos desde acá y transitamos por un bosque añejo», señaló. Y detalló que la travesía incluye vadeo de arroyos y paradas para disfrutar de vistas panorámicas.

La actividad -que se lleva a cabo al pie de la Sierra de los Comechingones- está diseñada para toda la familia, aunque solo los adultos con licencia de conducir pueden manejar los cuatriciclos, mientras que los chicos van como acompañantes.

Los precios comienzan en cuarenta mil pesos por persona, con variaciones según promociones.

