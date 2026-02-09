Rawson celebró una de sus noches de Carnaval más memorables

La localidad del partido de Chacabuco convocó este domingo a cientos de familias que participaron de una noche de carnaval, organizada por la Comisión de Teatro Italiano.

El punto más alto fue el imponente despliegue de la Batucada Horus, que hizo vibrar las calles con más de 70 integrantes en escena. La música y la emoción continuaron con el esperado retorno del grupo de Gustavo Maiale, «Soleado», un ícono local que volvió a presentarse ante su público. La conducción general, marcada por el carisma y la energía, estuvo a cargo de Lucho Manía.

Los más pequeños fueron protagonistas centrales, disfrutando de los tradicionales juegos con espuma. En este marco, se realizaron sorteos y se entregaron premios de la marca Zedd Indumentaria, sumando un incentivo especial para los participantes del festejo.

Roberto Muñoz Falcioni, presidente de la entidad organizadora, destacó el trabajo mancomunado con la gestión municipal: «Agradecemos el apoyo constante de Julieta Pederzoli y del Intendente Golía, que nos permite sostener estas tradiciones fundamentales para el alma de nuestro pueblo», expresó.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Cultura, Julieta Pederzoli, el Delegado Municipal, Gustavo Millán, quienes acompañaron la jornada en representación del Intendente de Chacabuco, Rubén Darío Golía.