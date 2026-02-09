Se celebró con gran éxito la Fiesta del Ladrillo Artesanal en Chacabuco

Este último fin de semana, en el anfiteatro de la plaza General Paz de Chacabuco, colmado en su capacidad por vecinos y vecinas de la ciudad y de la región, se llevó a cabo la tradicional fiesta dedicada a los trabajadores del ladrillo.

El Festival tuvo números artísticos musicales y teatrales. El viernes el cierre estuvo a cargo de “Tito” Corsello, mientras que el sábado lo hicieron Los Iracundos.

También se realizó el campeonato de cortadores de ladrillos, del que participaron diez competidores, quienes realizaron dos cortes cada uno. El primer premio se lo llevó José Ventimiglia.

En ese marco, el jefe comunal, Darío Golía, expresó: “Una alegría compartir este festival con tantos vecinos y vecinas que disfrutan de nuestras plazas, de nuestros artistas. Agradecer a Lalo Borghetti por todo el trabajo y por impulsar la Fiesta del Ladrillo Artesanal”.

El Intendente resaltó el trabajo de ladrilleros y cortadores, una tradición en la historia de Chacabuco: “Quiero saludar especialmente a todos los ladrilleros, a los cortadores, que participan de esta fiesta y que todo el año trabajan para llevar el pan a su mesa. A todos los que tantos años han trabajado en esta rica historia de una ciudad ladrillera como la nuestra, que se reconocía en el país por su calidad, por su mano de obra. A todos ustedes, todo mi respeto y mi agradecimiento”.